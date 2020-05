Nach Corona-Schließung: Ikea in Ulm öffnet wieder

Die Ikea-Filiale in Ulm hat wieder geöffnet. Wie das Unternehmen am Montag mitteilt, werden im Laufe der ersten Maiwoche auch weitere Standorte in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder öffnen.

Es gelten diese Eröffnungstermine:

Montag, 4. Mai: Saarlouis, Koblenz, Freiburg, Ulm, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Rostock

Dienstag, 5. Mai: Kaiserslautern, Ludwigsburg, Sindelfingen, Walldorf (Heidelberg)

Mittwoch, 6. Mai: Erfurt, Halle/Leipzig

Donnerstag, 7. Mai: Mannheim

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden nun auch in weiteren Bundesländern wieder begrüßen dürfen. Bei all unseren Vorbereitungen geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Deshalb haben wir für alle Eröffnungen ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Die darin festgelegten Maßnahmen haben sich bereits in Nordrhein-Westfalen bewährt, wo elf unserer Einrichtungshäuser seit dem 22. April wieder geöffnet sind“, wird Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland, in der Mitteilung zitiert.

Dieses Sicherheitskonzept hat Ikea entwickelt:

Der Zutritt zum Einrichtungshaus wird so gesteuert, dass sich maximal eine Person pro 20 Quadratemter Verkaufsfläche im Einrichtungshaus aufhält. Auf diese Weise lässt sich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern in allen Bereichen gewährleisten.

im Einrichtungshaus aufhält. Auf diese Weise lässt sich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern in allen Bereichen gewährleisten. Die Besucher werden mit Hausdurchsagen und einer deutlich sichtbaren Kommunikation vor, am und im Einrichtungshaus auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam gemacht.

aufmerksam gemacht. Um Warteschlangen zu vermeiden und den Kundenstrom zu entzerren, gelten weitestgehend die bisherigen, regulären Öffnungszeiten . Über einzelne lokale Abweichungen will Ikea auf der Website informieren.

. Über einzelne lokale Abweichungen will Ikea auf der Website informieren. Das Kundenrestaurant, Bistro, Småland sowie alle Spielbereiche bleiben bis auf Weiteres geschlossen .

. An allen Beratungsständen, Kassen und Tresen sind Plexiglas-Scheiben installiert. Die Mitarbeitenden erhalten eine persönliche Schutzausrüstung (Mundschutz sowie Handschuhe). Auch für Desinfektionsmittel in ausreichender Menge ist gesorgt.

Ikea bittet darum, insbesondere die ersten Tage zurückhaltend zu nutzen und alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen. Die neu eingeführte Maskenpflicht gelte dabei auch für den Besuch im Einrichtungshaus, heißt es.