Nach Corona-Pause: Sport Sohn wieder komplett offen

Die Menschen entdecken zurzeit die Natur neu, sie suchen nach Beschäftigung, möchten sich sportlich betätigen und „Neues“ erfahren – abseits der Corona-Krise.

Das Sportfachgeschäft „Sport Sohn“ in Ulm hat seit Montag wieder alle Abteilungen und Etagen geöffnet. Das Sport Sohn Team im Haupthaus in Ulm und im Lagerverkauf in Neu-Ulm sind somit wieder offen.

„Dabei wollen wir unseren Kunden ein bisschen Normalität vermitteln“, sagt Geschäftsführer Oliver Holbein. Anders als beim Online-Kauf, werden die Kunden optimal beraten und können die Produkte direkt anprobieren und testen – selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hygienevorschriften.

Laufen/Running sei aktuell der Mega-Trend, sehr viele Kunden suchen Fahrradbekleidung, insbesondere gepolsterte Fahrradhosen. Besonders begehrt sind trendige Buff Schals zur Einhaltung der Maskenpflicht und Fitnesszubehör wie Yogamatten, Hanteln und Gymnastikbänder für das Fitness-Training zu Hause.

Inline Skates erleben aktuell ein großes Revival als Freizeit- und Sportgeräte für Erwachsene und Kinder.„Ich freue mich total, so viele unserer Stammkunden wieder zu sehen“, sagt Brigitte Hielne, Abteilungsleiterin Sport Textil.