Nach Brandstiftung: Ermittler suchen Zeugen

Nach den Bränden in der Nacht zum Sonntag suchen die Ermittler Zeugen. Wie bereits berichtet, hatten nach ersten Erkenntnissen der Behörden Unbekannte in der Wagnerstraße gegen 4 Uhr mehrere Roller in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf angrenzende Gebäude über, weshalb diese evakuiert werden mussten. Ein Anwohner hatte sich eine Rauchvergiftung zugezogen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert. Derzeit sind zwei Wohnungen nicht oder nur eingeschränkt bewohnbar. Der Sachschaden soll rund 100.000 Euro betragen. In derselben Nacht hatten gegen 5.20 Uhr auch Mülltonnen gebrannt. In beiden Fällen gehen die Behörden derzeit von Brandstiftung aus.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Sie belegen, dass zwischen 3 und 6 Uhr eine Vielzahl von Personen, insbesondere Jugendliche, in der Wagnerstraße unterwegs waren. In einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei fragen die Behörden:

Wer hat verdächtige Einzelpersonen oder eine Gruppe beobachtet, die sich zum Zeitpunkt der Brände im Bereich der Tatobjekte bewegte?

Wer hat Personen mit Gegenständen beobachtet, die zur Brandlegung geeignet wären?

Personen die sich zwischen 4 und 6 Uhr in der Wagnerstraße aufhielten und bislang nicht von der Polizei kontaktiert wurden, werden gebeten, sich zu melden. Möglicherweise kann die Polizei so weitere Hinweise bekommen.

Hinweise nimmt die Ulmer Polizei unter der Telefon-Nummer 0731/1880 entgegen.