Nach Brandanschlag auf Moschee: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach dem Brananschlag am frühen Montagmorgen in Ulm hat die Polizei am Dienstagnachmittag weitere Details zu den Ermittlungen bekannt gegeben. Demnach gehen die Behörden von versuchtem Mord und versuchter schwerer Brandstiftung aus, da sich zum Zeitpunkt der Tat sieben Menschen in dem Gebäude befanden.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag zwei Brandsätze gegen ein Wohn- und Geschäftshaus geworfen, in dem sich eine Moschee, das Vereinslokal und Büroräume der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) befinden.

Aufgrund des Verdachts, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte, übernahm die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stuttgart, zuständig für politisch motivierte Kriminalität, die Ermittlungen.

Die Polizei bestätigte anhand der bisherigen Erkenntnissen der Spurensicherung die Berichterstattung von schwäbische.de, wonach eine der Flaschen, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt war, ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses getroffen hat. Dieses habe jedoch standgehalten. Hätten die Molotow-Cocktails die Scheiben durchschlagen, wäre das Gebäude, in dem freitags bis zu 250 Gläubige beten, ein Raub der Flammen geworden, womöglich hätte es Tote gegeben.

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Ulmer Moschee verschaffen sich Sprecher des Ulmer Rates der Religionen einen Eindruck am vermeintlichen Tatort. (Foto: Ludger Möllers)

Die Ermittlungen zu den Tätern und ihrem Motiv laufen auf Hochtouren. Dazu hoffen die Ermittler weiter auf Zeugenhinweise. Sie fragen:

Wer hat am frühen Montag gegen 3 Uhr in der Schillerstraße, nahe der Neuen Straße, verdächtige Personen gesehen?

Wer hat dort sonst Verdächtiges gesehen?

Wem sind am frühen Montag in Ulm Personen aufgefallen, die mit Bierflaschen hantiert haben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Befüllung von Glasflaschen mit Kraftstoff gemacht?

Die IGMG Ulm äußerte sich unterdessen in den sozialen Netzwerken und dankte der Polizei in Ulm für die Ermittlungsarbeit.

Die Islamische Gemeinschaft Millî Görüs („Nationale Sicht“) ist politisch klar zuzuordnen. Sie war in der Türkei vom islamisch-konservativen Politiker Necmettin Erbakan gegründet worden, der 2011 starb. Er war unter anderem 1996/97 Ministerpräsident und galt als enger Vertrauter des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. In Schwaben hat die IGMG 3000 Mitglieder in 16 Ortsvereinen. Gleichzeitig ist in Ulm die kurdische Community aktiv. Fast jede Woche demonstrieren die Kurden friedlich in der Innenstadt gegen die Offensive des türkischen Militärs.