Nach Beschwerden: Im Club Eden darf ab Freitag wieder getanzt werden

Es darf wieder getanzt werden: Das Cabaret Eden öffnet diesen Freitag seine Pforten. Knapp drei Monate war das Lokal in der Karlstraße geschlossen. Zu laut und störend soll der Club gewesen sein. Ein Anwohner und der Ulmer Verein "Leben in der Stadt e.V." (Verein "Leise") hatten sich beschwert. Dafür sollten sie jetzt keinen Grund mehr haben, wie ein neues Lärmgutachten zeigt.

Darum musste das Eden vorübergehend schließen

Die Bürokratie – verschiedene Konzessionen, um genau zu sein – wäre dem Club beinahe zum Verhängnis geworden. Als Tanzbetrieb hätte das Eden während der Corona-Pandemie gar nicht öffnen können. So änderte Betreiber Klaus Erb diese Konzession auf eine Barkonzession. Das Problem: In einer Bar dürfen nur zwölf Veranstaltungen, wozu auch Lesungen und kleine Konzerte gehören, pro Jahr stattfinden.

Im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen überschritt das Eden diese Zahl bald. Die Gegner des Clubs beschwerten sich. Auch gegen die Änderung der Konzession zurück zu einer für Tanzbetriebe legten sie ein Veto ein und erreichten, dass ein Lärmgutachten erstellt werden musste. Nach ein paar Lärmschutzanpassungen fand der Gutachter nichts zu bemängeln – im Gegenteil: Er stellte fest, dass der Verkehr auf der Karlstraße die Anwohner wesentlich mehr belastet als das Eden.

Das Eden hat viele Fans

Dass das Eden nicht nur Kritiker, sondern auch eine ganze Menge Fans hat, zeigte sich bei einer Demo am 1. Juli. Rund 1000 Menschen waren für den Erhalt des Clubs und für eine lebendige und diverse Stadtkultur auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Many more times" beginnt das Club-Leben im Eden nun neu. "Es war ein nervenzerreibender, schwieriger Weg dahin", sagt Betreiber Klaus Erb. Doch man habe viel Unterstützung erfahren, um ab diesem Wochenende in der Ulmer Oststadt mit einem Alternativ-Programm wieder neue Zeichen zu setzen.

Doch ganz so einfach gestaltet sich der Neuanfang nicht. Nach der knapp dreimonatigen Schließung und den Belastungen durch die Pandemie zuvor ist die jetzige Situation eine besondere Herausforderung für das Cabaret Eden. "Wir sind keine geförderte Einrichtung, das bedeutet nach der letzten Misere, dass es null Reserven für Kultur im Unternehmen gibt, besonders auch, was die Bereitschaft angeht, mit großem Engagement und unendlich vielen unbezahlten Stunden ein den Künstlern und Künstlerinnen immer zugewandtes Programm zu gestalten", erklärt Erb. Auch Personal, das sich im Zuge der Corona-Pandemie teils ganz aus der Gastrobranche verabschiedet hatte, ist schwer zu finden. Das Eden sucht daher dringend verlässliches Service- und Türpersonal.

Auch ein Nachpächter zum 1. Januar 2023 wird gesucht. Klaus Erb hatte schon vor der jüngsten Schließung und dem Ärger um das geforderte Lärmgutachten vor, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen.

Die geplanten Öffnungstage des Eden sind Donnerstag mit Billard und dem Format „Plattentest“ sowie Freitag und Samstag jeweils mit Clubbetrieb. Vorerst soll auch der „Lustgarten“ bei gutem Wetter wieder ab 20 Uhr geöffnet sein. Aufgrund der angespannten Personalsituation können die Betreiber des Eden allerdings nicht garantieren, alle Tage wie vorgesehen anbieten zu können.