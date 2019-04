Nach Anti-Terror-Einsatz in Ulm bleiben viele Fragen offen

Jedem Beobachter war am Freitag klar, dass es nicht normal ist, wenn Polizisten mit automatischen Waffen an jedem Zugang zur Fußgängerzone stehen. Das Ulmer Polizeipräsidium sorgte mit seiner Kommunikationsstrategie zusätzlich für Verwunderung: Statt wie in solchen Fällen üblich davon zu reden, dass „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Details zum Einsatz verraten werden, formulierten die Beamte ihre Beweggründe eher kryptisch.

Erst einen Tag später gab die Ulmer Polizei preis, dass sie der „Zentralstelle Terrorismusverfolgung“ Amtshilfe geleistet hatte. „Für uns war das auch nicht einfach“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Um nicht für zusätzlichen Unfrieden zu sorgen, habe man sich für eine wachsweiche Pressemitteilung entschieden.

Zum Hintergrund: Als am Freitag in Essen ein Tadschike durch eine Fußgängerzone fährt, klingeln bei der Staatsanwaltschaft, wie berichtet, die Alarmglocken: Der Auftakt zu einem Terroranschlag wurde befürchtet. Schon länger haben die Ermittler eine Gruppe, unter anderem von Tadschiken, im Visier, die dem IS nahestehen soll. Details zu dieser Spur nach Ulm will die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht nennen.

„Spiegel online“ berichtete, dass die abgehörte Kommunikation eines Gefährders aus Mönchengladbach nach Ulm geführt haben soll. Als einer der Verdächtigen am Telefon darüber sprach, dass etwas explodieren werde, entschieden sich die Beamten nach „Spiegel“-Informationen zum Zugriff. Am anderen Ende der Leitung hätte der Gesprächspartner hörbar eine Schusswaffe durchgeladen. Da einer der verdächtigten Tadschiken auf dem Weg nach Ulm gewesen sei, wurde die Ulmer Polizei alarmiert. Alle Festgenommen sind wie berichtet wieder auf freiem Fuß. Waffen wurden nicht gefunden.

