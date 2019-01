Nach Absage geplanter Veranstaltung: AfD verklagt Stadt Ulm

Muss die Stadt Ulm eine Veranstaltung von Mitgliedern der AfD im Bürgerzentrum Eselsberg zulassen? Diese Frage wird vor Gericht entschieden. Otto-Paul Bitzer, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Sigmaringen, bestätigte unserer Redaktion, dass eine entsprechende Klage am Freitag eingegangen ist. Er werde am Montag Akten und eine Stellungnahme bei der Stadt Ulm anfordern. Die Entscheidung fällt ohne mündliche Verhandlung und soll im Lauf der kommenden Woche fallen, spätestens Anfang der Woche vom 4. Februar. Die Veranstaltung, bei der radikale Mitglieder der AfD auftreten sollen, ist für Samstag, 9. Februar, geplant.

Das Bürgerzentrum am Eselsberg. (Foto: Alexander Kaya)

Wie berichtet, soll ein Treffen unter dem Namen „Alternativ bleiben!“ in Ulm stattfinden. Dort sind unter anderem Auftritte von AfD-Politikern geplant, denen wegen der Nähe zu Rechtsextremen ein Parteiausschluss droht. Die Stadt will das Bürgerzentrum Eselsberg nicht dafür bereitstellen. Es handle laut Buchungsanfrage AfD-Kreissprecher Eugen Ciresa nicht um eine Parteiveranstaltung, sondern um eine private Veranstaltung einzelner Parteimitglieder, hatte Erster Bürgermeister Martin Bendel die Absage begründet. Eine private Nutzung gebe es im Bürgerzentrum nicht.

Am Mittwoch diskutiert der Ulmer Ausschuss für Bildung und Soziales über einheitliche Regeln zur Nutzung städtischer Einrichtung. Im Vorschlag der Verwaltung heißt es unter anderem, dass die Nutzung durch Parteien, Wählervereinigungen oder andere politische Organisationen in Bildungseinrichtungen in städtischen Gebäuden ausgeschlossen werden kann. Dabei sollen alle Parteien gleich behandelt werden.

Rechtsradikal, rechtsextrem, rassistisch: Zwischen diesen und ähnlichen Begriffen gibt es feine, aber gewichtige Unterschiede. Dieses Video zeigt, welche Bezeichnung wann zutrifft.

