Nach 30 Jahren wieder ein Deutsch-Türkisches Filmfestival – mit brisanten Themen

Ein Mädchen, 15 Jahre alt, wird als Braut verkauft. Ihr Mann ist 35, behindert – und noch kindlicher als seine Frau, die sich erhebt, um Freude in ihrem Leben kämpft und schließlich eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Gatten entwickelt. Der Film „Yarim – The Half“ läuft am Donnerstag um 19.30 Uhr im Xinedome – auf Türkisch mit englischen Untertiteln.

Es ist der Auftakt des Deutsch-Türkischen Filmfestivals, der Neuauflage einer Reihe, die es in den 90er Jahren schon einmal so ähnlich in Ulm gegeben hat. Damals liefen die Filme im Mephisto, diesmal war sich die Macher schnell mit Xinedome-Leiterin Julia Uchtmann einig. „Ich habe mich über ihre Zusage gefreut wie ein Kind“, bekennt Mitorganisator Kemal Ülker. Der 55-Jährige lebt seit 1979 mit einer kurzen Unterbrechung in Ulm und engagiert sich im türkischen Kulturverein HDB und im Internationalen Ausschuss.

Die fünf Filme behandeln Tabu- und Konflikt-Themen: arrangierte Ehen, das Massaker der türkischen Armee an den Kurden 1938, Homosexualität und das dritte Geschlecht, Sterbehilfe und die Flucht deutscher Intellektueller vor dem Nazi-Regime in die Türkei. Die letztgenannte Doku „Haymatloz“ (was für „heimatlos“ steht) läuft auf Deutsch. Die vier Spielfilme werden auf Türkisch mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt. Kein Problem, findet Ülker. Auch nicht für Kino-Freunde, die keine der Fremdsprachen beherrschen: „Die Bilder sollen erzählen.“

Dass die Auswahl der Themen so brisant ist, sei ihm erst bewusst geworden, als er das Flugblatt mit dem Programm erstellte, sagt Kinoliebhaber Ülker. „Intuition“, erklärt er grinsend. Doch um eine politische Botschaft geht es den Organisatoren nur am Rande. Sie wollen Kunst zeigen – starke Geschichten, eindrückliche Bilder, unerwartete Blickwinkel. Ülker ist überzeugt: „Kino kann einen direkten Draht zu den Menschen und ihren Seelen herstellen.“ Doch er sagt auch: „Wir Einwanderer sind ein Teil der Gesellschaft und wollen einen einen Beitrag leisten, dass ein gutes Miteinander möglich ist.“ Wer Wurzeln in einem anderen Staat habe, müsse sich zweimal mit Geschichte auseinandersetzen: mit der deutschen und der des Landes der Vorfahren.

Das gute Miteinander soll es auch zwischen Migranten geben – historischen und politischen Auseinandersetzungen zum Trotz. So wie beim Kurden-Konflikt. Der Regisseur des Films „Zer“, der am Freitag läuft und dieses Thema behandelt, saß Ülker zufolge im Februar vorübergehend in türkischer Haft. Es sei schwieriger geworden, solche Filme in seinem Geburtsland zu zeigen, berichtet der Mann, der sich selbst als „Ulmer durch und durch“ bezeichnet. „Aber sie laufen.“

Demonstrationen von Menschen mit kurdischen Wurzeln

Auch in der Donaustadt spielt der Konflikt eine Rolle. Es hat auch in den vergangenen Monaten immer wieder Demonstrationen von Menschen mit kurdischen Wurzeln gegeben, die die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan anprangerten. „Die Leute sind müde davon, sie wollen reden“, glaubt Ülker. Der Kurden-Konflikt ist nicht das einzige Problem-Thema, das hier eine Rolle spielt: Arrangierte Ehen wie in „Yarim – The Half“ gebe es überall, auch in Deutschland.

Den Anstoß für das Festival haben die Türkischen Filmtage gegeben, die im Münchner Kulturzentrum Gasteig stattfinden. „Ich habe davon geträumt, dass es so etwas auch in Ulm gibt“, sagt Ülker. Er hofft, dass das Publikum hier genauso gemischt und international sein wird wie in der bayerischen Landeshauptstadt. Ülker selbst wird jeden der fünf Streifen im Xinedome ansehen. Dafür hat der 55-Jährige eigens an zwei Tagen die Schicht in der Druckerei getauscht, wo er arbeitet.