Nach 25 Jahren: CDU-Chef im Alb-Donau-Kreis will nicht mehr

Es ist keine große Überraschung, jedoch ein großer Einschnitt: Nach 25 Jahren an der Spitze der CDU Alb-Donau/Ulm hört Kreisvorsitzender Paul Glökler (Schelklingen) auf. Zuletzt soll die Unzufriedenheit mit seinem Führungsstil gewachsen sein. Sein Nachfolger steht schon so gut wie fest.

Am 25. Oktober haben die CDU-Mitglieder in Ulm-Einsingen die Wahl. Beim Kreisparteitag der CDU Alb-Donau/Ulm stehen vor allem Personalien auf der Agenda. Und wie die CDU am Montag mitteilt, wird „unser Kreisvorsitzender“ Paul Glökler nach 25 Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidieren.

Will Glökler einer Schmach aus dem Weg gehen?

Unklar ist, ob er damit einer Schmach aus dem Weg gehen will, weil er womöglich gar nicht mehr gewählt worden wäre. Oder ob sein Rückzug andere Gründe hat. Noch war Glökler für die „Schwäbische Zeitung“ nicht zu erreichen.

Sein Nachfolger soll Landtagsabgeordneter Manuel Hagel werden, schon jetzt einer der Stellvertreter. Er bewirbt sich um den Kreisvorsitz, seine Kollegin im Bundestag – Ronja Kemmer – will von einer Beisitzerin zu einer der Stellvertreterinnen aufrücken.

Gewählt wird in Einsingen der gesamte Kreisvorstand.

Thematischer Schwerpunkt soll daneben der Blick auf die aktuelle Politik in Berlin und Stuttgart durch Ronja Kemmer und Manuel Hagel sein.