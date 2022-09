MV Dächingen begeistert Publikum mit Paradekonzert

Ein Paradekonzert auf dem Ulmer Marktplatz ist seit 35 Jahren bis auf wenige Ausnahmen fester Bestandteil im Terminkalender ders Musikvereins Dächingen. Am Sonntag verstanden es die Musiker von der Ehinger Alb wieder prächtig, ihr Publikum bei Laune zu halten. Der erste derartige Auftritt war am 27. September 1987.

Mit dem Einzug der Gladiatoren von Julius Fučík ging es unmittelbar nach dem doppelten Elfuhrschlag der Rathausuhr temperamentvoll los. Ein „Programm der Extraklasse“ kündigte Moderator Michael Köhler an und begrüßte Ulrich Metzger und Julia Mies von den Grünen Ulm. Diese vertraten das Stadtparlament, welches die Konzerte veranstaltete. Das Parlament führt in Nachfolge der langjährigen Organisatoren Helga Malischewski und Gerhard Bühler die von Stadtrat Helmut Betzler begründete Tradition fort, Ulmern und Gästen der Stadt jeden Sonntag im Sommer ein einstündiges musikalisches Vergnügen zu bereiten. Mit dabei ist einmal im Jahr der Musikverein Dächingen. Schwungvolle Musik und launige Moderation sind Kennzeichen seiner Auftritte, die stets begeisterten Applaus ernten.

Nach der fröhlichen und von Kurt Gäble zum 125-jährigen Jubiläum der Stadtkapelle Velburg im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz komponierten Marsch-Polka „Velburg“ setzten Dietmar Huber und Markus Schrode mit „Junge Tenöre“ von Peter Schad ein erstes solistisches Glanzlicht. „Glaubed'r, dass se's no schneller kenned?“, fragte Dirigent Hans-Gerd Burr die Zuhörer, und die Tenorhornisten boten eine Wiederholung in atemberaubendem Tempo. Mit „La Storia“ von Jacob de Haan präsentierte die Musikkapelle ein Beispiel spannungsreich gestalteter Interpretation konzertanter Blasmusik. Die Komposition „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ von Alexander Maurer weckte Erinnerungen an des Komponisten Vergangenheit als Kapellmeister seiner Heimatgemeinde Berndorf bei Salzburg sowie als Klarinettist bei der Militärmusik Salzburg.

Den absoluten Stimmungshöhepunkt erreichte das Dächinger Paradekonzert nach der von Kurt Gäble für die Stadt Perg im oberösterreichischen Mühlviertel komponierten „Perger Polka“ mit der Bravour-Polka „Alphornritt“ von Berthold Schick. „Bei diesem Stück kann der Solist seine Virtuosität unter Beweis stellen“, schreibt der Verleger zur Herausforderung des Alphornisten. Dieser wurde Julian Springer mit der Präzision schnell gespielter Intervalle in jeder Weise gerecht und erntete jubelnden Applaus. Noch einen Gang schneller bewältigte er die Wiederholung.

Nach der von Kurt Gäble für die Schönegger Almmusikanten komponierten „Heublumen-Polka“ und dem Konzertmarsch „Ohne Grenzen“ von Guido Rennert kam mit den von Thiemo Kraas arrangierten „80er KULT(tour)“ das eindrucksvolle Finale. Dieses bestand aus „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang und Falcos „Rock Me Amadeus“. „Wir haben ganz tolle Musik gehört“, gab Stadtrat Ulrich Metzger seinen Eindruck wieder und übergab den obligaten Biergutschein der Gold-Ochsen-Brauerei.