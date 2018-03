Mutter und Tochter bei Unfall schwer verletzt

Zwei Menschen sind am Dienstag bei einem Unfall in Ulm schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Kurz vor 15.30 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein 57-Jähriger mit seinem Hyundai die Wiblinger Allee entlang. Er bog nach links in die Steinbeisstraße ab, passte dabei aber nicht auf. Ein Ford kam entgegen. Sein Hyundai stieß mit dem Kleinwagen zusammen.

Fahrerin im Auto eingeklemmt

Der Aufprall war so heftig, dass die Fordfahrerin in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste die 45-Jährige befreien. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch ihre Tochter wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte Beide ins Krankenhaus. Der 57-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro, jeweils Totalschaden.