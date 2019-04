Mutter findet vermissten 13-Jährigen - schlafend

Von Aalener Nachrichten

Eine Stichflamme und eine laute Explosion haben die Feuerwehr am Freitagabend in Lorch auf den Plan gerufen. Die Feuerwehrleute konnten vor Ort feststellen, dass ein dreistöckiger Fäulnisturm durch eine Explosion stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, so die Polizei.

Diese hatte eine Seitenwand des Turms komplett heraus gerissen. Die Trümmer der Wand wurden teilweise 50 Meter weit geschleudert. Zum Glück befand sich während des Geschehens keine Person auf dem Gelände der Kläranlage, so dass keine Verletzten zu beklagen sind.