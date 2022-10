Mutmachtag für Frauen

„Frauen.Machen.Zukunft“ ist das Motto des Frauenwirtschaftstages am Freitag, 21. Oktober, in der Sparkasse in der Neuen Mitte. Wie die Stadtverwaltung Ulm mitteilt, soll der Tag allen Frauen Mut machen, sich auf Neues einzulassen und sich aus der persönlichen Komfortzone herauszuwagen, um die eigenen Potenziale auszuloten und neue Fähigkeiten an sich selbst kennenzulernen.

Dr. Birgit Stelzer, Lehrbeauftragte und Spin-off-Managerin der Universität Ulm, wird ab 14 Uhr durch den Nachmittag führen und anhand einiger Frauen, die neue Wege gegangen sind, indem sie sich selbständig gemacht haben, motivieren, sich selbst auf unterschiedliche Weise auszuprobieren. Dies kann im Kleinen im Alltag oder in der Freizeit genauso erlebt werden und muss nicht unbedingt mit einem radikalen Schnitt einhergehen. Es ermöglicht jeder Frau – egal wo sie gerade steht – ihr Leben vielfältiger zu gestalten, heißt es weiter.

Der Tag wird von der Stadt Ulm (Frauenbüro und Wirtschaftsförderung), der IHK Ulm, der Hwk Ulm, der Agentur für Arbeit Ulm, dem Alb-Donau-Kreis sowie der Universität Ulm organisiert.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer dabei sein möchte, kann sich bei Marija Cugura von der Stadt Ulm per E-Mail unter m.cugura@ulm.de anmelden.