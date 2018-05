Mutmaßlicher Sexualtäter in Haft

Gegen einen 23-Jährigen ist jetzt ein Haftbefehl ergangen. Er soll Ende April versucht haben, in Ulm eine Frau zu vergewaltigen.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm mitteilen, war eine 41-Jährige am Abend des 30. April von einem Mann aus der Fußgängerzone in die Nähe des Kobelgrabens gelockt worden. Dort berührte er die Frau unsittlich und versuchte, sie zu entkleiden. Die 41-Jährige wehrte sich massiv. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam. Deshalb flüchtete der Mann.

Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen sofort die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser stießen die Behörden auf weitere Zeugen. Darunter war auch ein Mann, der konkrete Hinweise auf den Verdächtigen geben konnte. Anhand dieser Hinweise gelang es, den 23-Jährigen zu identifizieren. Am Freitag nahmen ihn Ermittler in Günzburg fest.

Der syrische Asylbewerber wohnte zuletzt in Neu-Ulm. Er wurde dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft den Haftbefehl in Vollzug setzte. Jetzt sitzt der 23-Jährige in Untersuchungshaft. Die Behörden prüfen derweil, ob er auch für weitere Taten verantwortlich ist.