Mutmaßlicher Brandanschlag auf Ulmer Moschee

An einer Moschee in Ulm am Ehinger Tor hat es in der Nacht zu Montag offensichtlich einen Vorfall gegeben.

Was genau passiert ist, wollte die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ noch nicht sagen. Eine Sprecherin bestätigte lediglich, dass ermittelt werde und es einen „Vorfall“ gegeben habe. Die Polizei werde zeitnah Ergebnisse bekannt geben.

Polizei kommentiert Gerüchte im Netz nicht

In den sozialen Medien geht das Gerücht herum, dass es sich um einen Brand gehandelt haben soll. Die Polizei wollte aber auch dies auf Nachfrage nicht kommentieren.

Heute Nacht der 19.03.2018 ca um 3:00 in der nacht wurde auf unsere Moschee IGMG Ulm einen Brandanschlag verübt

wir bedauern diesen vorfall



weitere details werden laufe der Tages geteilt



IGMG Ulm Camii pic.twitter.com/4hXayU0sL1 — Hülya.ö. (@Hlya63684451) 19. März 2018

Die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG), Regionalverband Schwaben, Ortsverein Ulm, mit Sitz in der Schillerstraße hat aber Bilder vom Vorfall auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Dazu teilt die Gemeinde mit, dass in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr ein Brandanschlag verübt worden sei. Die Gemeinde bedaure den Vorfall.

AKP-Politiker äußert sich auf Twitter

Mustafa Yeneroğlu, ein deutsch-türkischer Jurist und AKP-Abgeordneter des türkischen Parlaments, hat auf Twitter den angeblichen Brandanschlag verurteilt.

Almanya’da Camii saldırılarının sonu gelmiyor.Bu gece de teröristler İGMG Ulm Camiisine molotof atarak saldırı gerçekleştirdi.Camii cemaatine ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun.Saldırılar güvenlik güçlerinin zaafiyetini gösterirken bizleri daha güçlendirip,birliğimizi pekiştirmekte pic.twitter.com/ygncalIaEv — Asiye BİLGİN (@AsiyeBi) 19. März 2018

IGMG wendet sich an Seehofer

Zuletzt hatte sich die IGMG in einem offenen Brief an Innenminister Horst Seehofer gewandt. In dem Schreiben warnt der Generalsekretär der Religionsgemeinschaft, Bekir Altaş, dass Anschläge gegen Moscheen zunehmend auch durch PKK-Anhänger und -Sympathisanten verübt werden.

Die IGMG gilt mit mehr als 31 000 Mitgliedern als die größte Gruppe der legalistischen Islamisten in Deutschland und wird ihrerseits vom Landesverfassungsschutz beobachtet.