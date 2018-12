Mutmaßliche Vergewaltigung in Ulm: Was wir wissen - und was nicht

Die Nachricht hat in Ulm und Umgebung Entsetzen ausgelöst. Eine 16-Jährige soll offenbar vergangenen Samstag am Eselsberg vergewaltigt worden sein. Vier Tatverdächtige sind nach ersten Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft bereits ermittelt worden. Dennoch bleiben viele Fragen offen.

Wo soll die Tat passiert sein?

Den genauen, vermeintlichen Tatort geben die Ermittler nicht preis. Bislang ist ausschließlich bekannt, dass es „im Bereich des Ulmer Eselsberg“ passiert sein soll, so Claudia Kappeler, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage. Ob sich die vermeintliche Tat in einem Haus oder auf der Straße ereignet hat, ist unklar.

Der Eselsberg ist eine beliebte Wohngegend im Nordwesten von Ulm. Dort ist unter anderem die Uni Ulm sowie das Bundeswehrkrankenhaus angesiedelt. Erst vor knapp einem Jahr machte das Stadtgebiet mit einer anderen grausamen Gewalttat auf sich aufmerksam, die derzeit vor dem Landgericht Ulm verhandelt wird. Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus kam ein Mann ums Leben. Seine Mutter musste alles mit ansehen.

Wer sind die vier Tatverdächtigen und woher kommen sie?

Es soll sich um vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren handeln, die aus Ulm und Neu-Ulm kommen. Der Hinweis auf die Tatverdächtigen soll vom mutmaßlichen Opfer gekommen sein, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Christof Lehr im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die 16-Jährige habe die Jugendlichen erkannt und auch gekannt. In welcher Beziehung die Tatverdächtigen und das vermeintliche Opfer stehen, ist unklar.

Weitere Angaben zu den vier Jugendlichen, aber auch zur 16-Jährigen machen die Ermittler nicht. Auch die in den Sozialen Netzwerken viel diskutierte Frage nach der Nationalität bleibt auch auf Nachfrage beim Leitenden Oberstaatsanwalt bislang unbeantwortet. Die Tatverdächtigen gelten derzeit noch als unschuldig, so Christof Lehr. Erst wenn sich der Verdacht erhärte, würden mehr Informationen an die Öffentlichkeit herausgegeben werden. Bislang unklar ist auch, ob die Tatverdächtigen in Haft sitzen oder sich auf freiem Fuß befinden, sie sich schon zu den Vorwürfen geäußert haben oder nicht. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm konnte dazu am Samstagvormittag keine Angaben machen.

Dem Justizministerium des Landes Baden-Württemberg liegen derzeit ebenfalls keine weiteren Einzelheiten vor: „Bei mir ging bislang kein Bericht der zuständigen Staatsanwaltschaft Ulm ein, uns liegen daher keinerlei Erkenntnisse über das Ermittlungsverfahren vor, daher muss ich an die zuständige Staatsanwaltschaft Ulm verweisen“, so Robin Schray, Sprecher des Ministeriums auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Samstag.

Was ist über das mutmaßliche Opfer bekannt?

Die 16-Jährige soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Samstagnacht (22. Dezember) nicht wie vereinbart nach Hause gekommen sein. Wo die Jugendliche wohnt, ist unklar. Die Mutter der 16-Jährigen habe bei der Polizei angerufen, die dann das Mädchen auf dem Eselsberg ausfindig machen konnten. In welchem Zustand die Jugendliche zu diesem Zeitpunkt war und wie es hier heute geht, darüber wollten Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage keine Angaben machen. Auch über mögliche Verletzungen ist nichts bekannt.

Warum ist der Fall erst jetzt bekannt geworden?

Das hänge laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt damit zusammen, dass bei einem solchen Tatvorwurf durchaus erst einmal geprüft werde, wie stichfest dieser ist. Hätte sich demnach frühzeitig herausgestellt, dass sich das Geschilderte als Lügengeschichte entpuppt, wären keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit gegangen, erklärt Christof Lehr. Zudem seien die Weihnachtsfeiertage dazwischen gewesen, wenngleich die Beamten hier weiter ermittelt hätten, so der Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Ulm: „Wir sind hier eher von der schnellen Truppe.“

Kann die Tat auch frei erfunden sein?

Dieser Gedanke spiele derzeit noch keine Rolle, so der Leitende Oberstaatsanwalt. Es liege ein Anfangsverdacht vor sowie eine Anzeige, die nun sorgfältig geprüft werde. Sollte sich im Laufe der aktuellen Ermittlungen herausstellen, dass an den Schilderungen Zweifel entstehen, werde auch dies in Betracht gezogen.

Im Juli hatte eine angebliche Vergewaltigung in Münsingen (Landkreis Reutlingen) für Aufregung gesorgt. Am Ende stellte sich allerdings heraus, dass die 17-Jährige die Tat frei erfunden hatte.

Mitte Oktober ist dagegen eine Studentin in Freiburg von bis zu zehn Männern in der Nähe einer Diskothek vergewaltigt worden. Der Fall hatte bundesweit Wellen geschlagen - auch weil die Täter offenbar Flüchtlinge sind.