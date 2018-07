Musikdirektor Haupt feiert sein Jubiläum

Schwingenden, federnden Schrittes kommt Albrecht Haupt auf den Interviewpartner zu. Es war gar nicht leicht, den Ulmer Universitäts- und Kirchenmusikdirektor zu diesem Gespräch zu überreden, denn der Anlass ist dieses Mal kein musikalischer, sondern ein privater: Albrecht Haupt, der oft mit seinen Aufführungen im Mittelpunkt musikalischen Interesses steht, feiert am kommenden Montag seinen 80. Geburtstag.

Ganz ruhig und normal möchte er diesen Tag mit seiner Familie in seinem Haus in Thalfingen bei Pfuhl begehen, sagt Albrecht Haupt - ein großes Fest mit der über weite Teile der Bundesrepublik verstreuten erweiterten Familie, mit den Geschwistern und mit Freunden steht demnächst an.

Sonst aber zieht Albrecht Haupt es vor, seiner Leidenschaft - der Musik - und den vielen Interessen nachzugehen, die ihm Freude bereiten: der Arbeit im Garten, die er liebt, dem Reisen, stets verbunden mit seinem auch kunsthistorischen Interesse an Kirchen, besonders jenen der Frühgotik, und dem Lesen.

Um aber für all dies Zeit zu haben, bräuchte er, was ihm einmal eine Chorsängerin schenkte: einen Kalender, in dem jeder Tag zweimal vorhanden ist. Denn in seinen Chören, der Ulmer Kantorei, dem Universitätschor und dem Jubilate-Chor arbeitet Albrecht Haupt wöchentlich mit 200 Sängerinnen und Sängern. Einen großen Klangkörper zu dirigieren faszinierte den Sohn eines Jenaer Mediziners, der allerdings aus einer alten Organisten-Familie stammt, seit jeher. Und besonders liebt er die Vorbereitung für die Pläne, die er mit diesen Chören hat, das sorgfältige Auswählen von Werken, die zu den jeweiligen Chören passen, die Suche nach den besten Solisten für Konzerte.

Kantorei übernommen

50 Jahre waren es im Sommer, dass Albrecht Haupt die Ulmer Kantorei übernahm; "Jugendkantorei" hieß sie damals noch und bestand seit gerade zehn Jahren, als Haupt - damals Bezirkskantor und Kantor der Martin-Luther-Kirche - sie zu leiten begann. Aus jener Zeit stammt auch die erste Schallplatte, die Albrecht Haupt aufnahm, eine Aufzeichnung von Rudolf Mauersbergers Trauermotette "Wie liegt die Stadt so wüst" von 1960. Lächeln muss Albrecht Haupt auch über einen Kreis, der sich im neuen Jahr schließt: Der Vater des künftigen Münsterkantors Friedmann Johannes Wieland, der zum 1. Januar aus dem Norden Deutschlands nach Ulm kommen wird, machte einst bei Albrecht Haupt seine C-Prüfung.

Zwei Requiems sind Projekte

Aktuell ist Albrecht Haupt vor allem mit zwei Projekten beschäftigt, mit Mozarts Requiem, das er mit der Ulmer Kantorei aufführen wird, und mit dem Cherubini-Requiem, das er mit dem Universitätschor einstudiert. Während das Mozart-Requiem in lateinischer Sprache gesungen wird, steht derselbe Text bei Cherubini in italienischer Sprache. "Diese Herausforderung der unterschiedlichen Aussprache fasziniert mich", verrät Albrecht Haupt. (köd)