Musik und Tanz auf der Wilhelmsburg

„Stürmt die Burg“ geht ab Donnerstag, 28. Juli, in die zweite Woche auf der Wilhelmsburg! In den folgenden vier Tagen gibt es wieder ein vielfältiges Programm auf und neben der Bühne, schreiben duie veranstalter in einer Vorschau.

Am Donnerstag, 28. Juli, legen um 18.15 Uhr und 21.30 Uhr die Rhythm Fellows ihr World Circle DJ Set gleich zwei Mal auf. Zwischendrin gibt es ein Konzert der Folk-Rock-Polka-Band HiSS, die ihr Repertoire zwischen Polka ´n Roll´ und Weltmusik um 20 Uhr zum ersten Mal auf der Wilhelmsburg zum Besten geben.

Der Innenhof wird ab Donnerstag im neuen Licht erscheinen, wenn Andreas Hauslaib seine interaktive Licht und Klanginstallation „Timer“ ab Einbruch der Dunkelheit im Innenhof der Öffentlichkeit vorstellt. Die Installation wird für die kommenden drei Wochen das „Stürmt die Burg“-Abendgeschehen begleiten.

Am Freitag, 29. Juli, steht erneut die Bühne im Innenhof im Fokus des Geschehens: Um 20 Uhr spielt die Band Jiska frischen funky Soul. Um 21.30 Uhr entert die Band Still Sane die Bühne, um ihre atmosphärischen Indie Songs zu präsentieren.

Samstag; 30. Juli, startet um 18.30 Uhr 19.30 Uhr schwungvoll im Flankenturm mit der Tanzperformance Placeboeffekt von Laboratorio Danza. Um 20.15 Uhr folgt ein erstklassiges Urban Pop Konzert von Diana Ezerex. Direkt im Anschluss, um 22 Uhr, wird die neunköpfige Jazz Funk Band Brassmaniacs auf der Bühne begrüßt.

Der Sonntag, 31. Juli, startet von 14 bis 18 Uhr mit der Kinderbetreuung von Kassiopeia für die kleinen Burgstürmer. Um 14.14 Uhr gibt es das Popkonzert von Wir 4, um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr gibt es eine Burgdetektiv Entdeckertour für die Kinder vom Theater Mücke, um 15.45 Uhr und 17 Uhr folgt Musik von Tanderabanda und Lemony Rug. Um 18 Uhr legen die Besucher eine Runde Yoga mit Fabienne und Piano Begleitung ein, gefolgt von der Tanzperformance Placeboeffekt von Laboratorio Danza (18 und 19 Uhr) und einem abschließend krönenden Fusion Jazz Konzert der Band Los Duderinos, das um 19.45 losgeht.

Auch die Kunst darf in der Burg nicht fehlen: Die zentrale „Stürmt die Burg“-Ausstellung „Burg Positionen – 10 Kunstprojekte und Installationen zur gesellschaftlichen und politischen Lage“ wird auch in dieser Woche im Westflügel zu sehen sein. Auch die Ulmer Lachgemäuer – eine humoristische Installation von David Berlinghof, ist als weiteres Highlight für die Woche zu nennen und ist während der Öffnungszeiten durchgängig zu sehen.