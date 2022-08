Musik aus Mosambik auf den Stufen

Mbira oder Timbila heißen im südlichen Afrika Instrumente, die den hiesigen Xylophonen und Marimbaphonen ähneln. Mit Kalimba und Mbira reist der Musiker Júlio Mariquele aus Mosambik nach Deutschland. Seine Partnerin Larissa Klingler aus Göttingen bei Langenau begleitet ihn an der Cajon und weiteren Percussion-Instrumenten am Mittwoch, 17.August, um 19.30 Uhr auf den Stufen des Freilichtforums. Gemeinsam präsentieren sie original afrikanische Musik.Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, mit den beiden Künstlern über die Kunst und Kultur in Afrika in Austausch zu kommen – auf Deutsch, Portugiesisch oder Englisch.

Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Erdgeschoss der Glaspyramide statt. Das Kulturfestival wird gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Programm „Kultur trotz Corona“.