Museum beleuchtet das Leben in jüdischen Zwangsaltenheimen

Das Museum Lebenslinien in Blaustein eröffnet mit einem Vortrag am Samstag, 30. April, die Sonderausstellung „Schloss Dellmensingen und Tigerfeld 1942 – zwei jüdische Zwangsaltersheime in Württemberg“. Die Ausstellung ist dann von 1. Mai bis 16. Oktober zu sehen.

In Herrlingen bestand von Herbst 1939 bis Sommer 1942 ein Zwangsaltenheim für ältere jüdische Menschen auf dem Gelände des ehemaligen Landschulheims. In der Sonderausstellung wird das Thema mit dem Schwerpunkt jüdisches Zwangsaltenheim Schloss Dellmensingen und dem jüdischen Zwangsaltenheim in Tigerfeld behandelt. Es wird gezeigt, wie schlimm das Leben dort für die alten und teilweise kranken jüdischen Menschen aussah und wie sie von dort ins Konzentrationslager Theresienstadt transportiert wurden.

Zur Einführung in die Sonderausstellung hält Michael Koch, der ein Buch zum Thema geschrieben und diese Ausstellung kuratiert hat, am Samstag, 30. April, 18 Uhr, einen Vortrag in der Säulenhalle der Villa Lindenhof mit dem Titel „Schloss Dellmensingen 1942 – Ein jüdisches Zwangsaltenheim in Württemberg“. Koch war Museumspädagoge im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim. Er ist Lehrer in Ulm. Der Eintritt zum Vortrag kostet fünf Euro.