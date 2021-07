Ihre Liebe ist stärker als Multiple Sklerose

Georg Brosch kann sich noch gut an den Moment erinnern, als die Krankheit Multiple Sklerose (MS) bewusst in sein Leben trat: 1978 machten der damals 25-Jährige und seine zwei Jahre ältere Frau Georgine einen Sonntagsspaziergang in Landsberg am Lech. „Da hat meine Frau gerufen: ,Ich kann nicht mehr laufen.’“

Über Nacht vorübergehend die Sehkraft verloren

Er trug sie den Rest des Weges auf dem Rücken. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte Georgine Brosch über Nacht vorübergehend ihre Sehkraft verloren. Zwei Jahre nach den ersten Symptomen erhielt das Ehepaar dann die Diagnose: Multiple Sklerose. Ein Schock. Doch die beiden gaben nicht auf.

Georg Brosch, heute 68 Jahre alt, pflegt seine Frau nun seit mehr als 26 Jahren. Seit 2012 leitet er zudem die Selbsthilfegruppe „MS-Familie“ Günzburg. Für sein Engagement verlieh ihm die Bayerische MS-Stiftung nun den Pflegepreis für die Region Schwaben.

Multiple Sklerose, kurz MS, ist nach Informationen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) eine „chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems und nach heutigem Stand der Wissenschaft eine Autoimmunerkrankung“. Normalerweise sendet das Gehirn über das Rückenmark Signale an den Körper und empfängt sie auch. Diese Signale laufen über Nervenfasern, die von einer Schutzschicht aus dem Stoff Myelin umgeben sind. Bei MS-Betroffenen führt ein Entzündungsherd im Bereich dieser Schutzschicht dazu, dass diese Signale nicht so wirkungsvoll übertragen werden.

Bis heute ist MS nicht heilbar

Konkret kann das zum Beispiel heißen: Der Betroffene stolpert öfter oder hat Sehstörungen. Die Forschung vermutet, dass zu einem Drittel die Gene die Krankheit verursachen, zu zwei Dritteln spielen Faktoren aus der Umwelt eine Rolle. Bis heute ist MS nicht heilbar.

Die Krankheit kann jeden treffen, unabhängig vom Alter oder der gesellschaftlichen Schicht. In den beiden Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm hat die DMSG Kontakt zu 200 bis 250 Betroffenen. Sie geht aber davon aus, dass die Zahl der Menschen, die tatsächlich an MS erkrankt sind, mindestens doppelt so hoch ist. In Bayern gibt es schätzungsweise 20 000 Betroffene. Meist tritt die Krankheit bei Erwachsenen zwischen 20 und 40 Jahren auf. Wie bei Georgine Brosch.

Er steht mehrmals pro Nacht auf

Ihr Mann Georg unterstützt sie rund um die Uhr: Er steht mehrmals pro Nacht auf, um Spastiken zu lösen oder die Blutzuckerwerte zu kontrollieren. Die 70-Jährige hat nun Pflegegrad vier. Seit Januar 2021 unterstützt eine Pflegekraft Georg Brosch unter der Woche. Er selbst leidet seit zwei Jahren an einer Tumorerkrankung.

Trotz der Belastung schafften die Eheleute es, zusammenzubleiben, bis heute. Damit seien sie eine Ausnahme, sagt Georg Brosch: „Es wird nicht jeder so damit fertig, wie wir das geschafft haben. Wir sind in der MS-Gesellschaft so eine Vorzeigefamilie. Ich empfinde es nicht als Belastung, ich mach’s ja gerne. Meine Frau würde das für mich ja genauso machen“, ist er sich sicher.

Eine Vorzeigefamilie, die sich auch für andere engagiert: Georgine Brosch besuchte bereits eine Selbsthilfegruppe in Landsberg am Lech. Nach dem berufsbedingten Umzug nach Nersingen 1995 trat sie der Neu-Ulmer Gruppe bei. Doch diese löste sich nach zwei Jahren auf, weil die meisten Mitglieder starben.

Vor knapp zehn Jahren hatte Hermann Böck in Günzburg ebenfalls eine Selbsthilfegruppe gegründet, wollte dann aber bald aufhören. Georg Brosch las davon in der Zeitung, bot seine Hilfe an und leitet seit 2012 die Gruppe, die zur DMSG Schwaben gehört.

„Wenn ich nicht mehr kann, stirbt die Gruppe“

Auch wenn seine Frau seit vergangenem Jahr nicht mehr an den Treffen teilnehmen kann, macht er weiter. Warum dieses zusätzliche Engagement? „Die Gruppe ist mir ans Herz gewachsen“, sagt Brosch. „Die setzen auch auf mich. Es ist ja niemand da, der das machen kann. Wenn ich nicht mehr kann, stirbt die Gruppe.“

Die Selbsthilfegruppe MS Günzburg und Umgebung trifft sich normalerweise jeden dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr im Landgasthof Linde in Günzburg-Deffingen. Um die 15 Mitglieder fasst sie. Jeder ist willkommen, Betroffene ebenso wie ihre Angehörigen. Von 35 bis 78 Jahren sind alle Altersgruppen vertreten.

Bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Maria Eglseer aus Gundelfingen im Landkreis Dillingen fährt mit ihrem an MS erkrankten Mann Wolfgang seit zehn Jahren zur Günzburger Selbsthilfegruppe. „Für meinen Mann ist sie sehr wichtig“, betont die 60-Jährige. Für Georg Brosch findet sie nur lobende Worte: „Wenn ich Hilfe brauche, kann ich jederzeit anrufen.“ Der gelernte Disponent setzt seine Organisationskünste nun seit neun Jahren für andere ein. Eine MS-Erkrankte übertrug auf Georg Brosch sogar eine notarielle Generalvollmacht, um sie bis zu ihrem Tod zu begleiten und die letzten Angelegenheiten zu regeln.

Für sein Engagement wurde Georg Brosch 2013 bereits mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Jutta Forster von der DMSG-Beratungsstelle Schwaben kennt die Broschs seit 25 Jahren. Sie habe ihm immer wieder gesagt: „Du bist bei uns vorgemerkt.“ Gemeint ist der Pflegepreis, mit dem die Bayerische Multiple-Sklerose-Stiftung pflegende Angehörige aus den bayerischen Regierungsbezirken ehrt. Nun hat sie ihn dafür vorgeschlagen. Unlängst verlieh die Stiftung den Preis zum 17. Mal. Georg Brosch ist stolz auf die Auszeichnung: „Das ist für mich eine große Ehre, weil man einfach die Leistungen anerkennt.“