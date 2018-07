Multihalle: Howard Carpendale weiht Arena ein

Howard Carpendale macht den Anfang: Der Schlagersänger und Entertainer aus Südafrika bestreitet am Sonntag, 11. Dezember, das erste Konzert in der Ratiopharm Arena an der Neu-Ulmer Europastraße. Bereits an den Tagen zuvor soll aber mit mehreren Veranstaltungen die von Ulm und Neu-Ulm gemeinsam finanzierte, rund 27 Millionen Euro kostende Multifunktionshalle ihrer Bestimmung übergeben werden – unter anderem mit dem ersten Heimspiel der Ulmer Basketballer in ihrer neuen Heimat.

Ralf Peter, der für den Betreiber Max Bögl das Marketing für die neue Veranstaltungs-Arena verantwortet, sieht in dem Auftritt Carpendales einen perfekten Abschluss für das Eröffnungswochenende. „Wir gehen davon aus, dass die Halle ausverkauft sein wird“, so Peter über das für 4000 Besucher konzipierte Konzert des Schmusesängers.

Bereits für Freitag, 9. Dezember, ist nach Angaben des Bögl-Sprechers eine Eröffnungsgala geplant. Am Samstag sollen die Basketballer, die als Ankermieter der Halle fungieren, erstmals das frische Parkett betreten und auf Korbjagd gehen. „Wir wollen allen Ulmern und Neu-Ulmern an diesem Wochenende die Chance geben, die Halle zu besuchen“, erklärt Peter das breit gefächerte Startprogramm.

Damit nimmt das Angebot der Arena Gestalt an – wenn auch noch langsam. Bislang war erste eine einzige Veranstaltung offiziell angekündigt: der Tanzshow-Dauerbrenner „Lord of the Dance“ am 4. Mai 2012. Doch laut Peter befinden sich bereits zwei, drei weitere Events kurz vor der endgültigen Unterschrift, zudem gebe es mehrere Optionen auf Termine. „Es läuft gut an.“

Auch Carlheinz Gern, Mitveranstalter des Carpendale-Konzerts, hat schon weitere Pläne. So soll bereits in der Woche nach der Eröffnung ein weiteres Konzert in der Europastraße stattfinden – dann ein Rock-Event. Mehr will Gern noch nicht verraten. Doch der erfahrene Konzert-Veranstalter ist von der Multihalle überzeugt: Durch sie würden manche Veranstaltungen in Ulm möglich, für die bislang kein geeigneter Platz da sei – zum Beispiel für Howard Carpendale. „In die Donauhalle kriegt du diese Produktion gar nicht rein“, so Gern. Zudem zeige der Coup die zukünftigen Marktchancen der entstehenden Arena: Carpendale singe eben nicht bei der regionalen Konkurrenz in Kempten oder Ravensburg, sondern erstmals im Oberzentrum Ulm/Neu-Ulm. (mgo)