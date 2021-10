In Ulm findet dieser Tage das 6. Mitteleuropäische Flugrettungssymposium statt. Als zweitälteste Rettungshubschrauber-Station in Deutschland blickt Ulm laut Veranstaltern auf eine lange Tradition zurück. Viele Impulse für eine moderne Notfallmedizin gehen demnach von Ulm aus. Wird in Ulm einmal ein Rettungsmultikopter stationiert?