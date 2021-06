Müller liefert jetzt auch nach China

Der Ulmer Drogeriekönig Erwin Müller liefert seine Waren aus Deutschland jetzt nach Asien: Ab sofort können Kunden aus China über den Müller-Cross-Border ECommerce-Shop der Onlineplattform JD.com Müller-Produkte direkt aus Deutschland bestellen, heißt es aus dem Unternehmen. Die Lieferfristen sind ehrgeizig gesetzt.

Bei chinesischen Touristen beliebt

Grund für das neue Angebot sei die Corona-Pandemie. Die Produkte des Drogerieriesen seien gerade bei chinesischen Touristen beliebt. Doch die kommen durch die Corona-Beschränkungen jetzt deutlich weniger in die deutschen Filialen. Deshalb sei ein Onlineshop eigens für den chinesischen Markt entwickelt worden. Zu kaufen gibt es dort Spielwaren, Drogerieartikel und Haushaltsbedarf. Das Sortiment soll sukzessive ausgebaut werden.

Erklärtes Ziel sei es, die Ware innerhalb von 48 Stunden nach China zu liefern, um dort eine möglichst rasche Zustellung an den Endkunden zu ermöglichen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Müller erschließe mit diesem Service einen neuen Absatzkanal, der perspektivisch vor allem für die Eigenmarken genutzt werden soll.

CEO Helm: „Enorme Chancen“

„Können unsere Kunden nicht zu uns kommen, kommen wir zu unseren Kunden“, wird CEO Günther Helm zitiert. „Die Digitalisierung und der chinesische Markt bieten für Müller aktuell enorme Chancen. Beides können wir in unserem neuen China-Onlineshop verbinden, der zudem in einem enorm schnellen Prozess entwickelt und realisiert wurde.“

Zuletzt hatte der Ulmer Drogerie-Milliardär Müller auch in Deutschland immer wieder Möglichkeiten gesucht, die Einschränkungen durch die Pandemie zu umschiffen. Der deshalb sogenannte „Corona-Rebell“ öffnete während des harten Lockdowns seine Kaufhäuser komplett und weitete in mehreren Filialen das Sortiment in den Bereichen, in denen der Einzelhandel mit Beschränkungen kämpfen musste, aus.