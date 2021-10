Müller-Geschäftsführer prophezeit: „Komfort ist die Droge der Zukunft“

Nach eineinhalb Jahren Pause fand erstmals wieder eine Präsenzveranstaltung der initiative.ulm.digital in der Sparkasse Ulm mit einer begrenzten Anzahl von 60 Zuhörern statt. Die jeweils zehnminütigen Impulsvorträge wurden aber auch im Internet live übertragen. Der Verein wolle in Sachen Digitalisierung mutmachen und motivieren, sagte der Vorsitzende Heribert Fritz, der hervorhob, dass in den vergangenen Jahren viele Verbindungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entstanden seien.

Keine Überwachung, sondern eine Entscheidungshilfe

Zunächst informierte Henning Krone, seit einigen Monaten Geschäftsführer der citysens GmbH, einer Firma, die Komplettlösungen im Smart City-Sektor anbietet, über die aktuellen Messungen der Besucherfrequenz in der Ulmer City mit der Technologie LoRaWan. „Das ist keine Überwachung, sondern eine Entscheidungshilfe für die Besucher in der Stadt“, betonte Krone. Gemessen wird an acht Standorten. Alle Daten seien verschlüsselt und zudem immer sichtbar auf der Homepage der Stadt Ulm. Dort sind „Wolken“ auf dem Stadtplan zu sehen, die die jeweilige Besuchermenge anzeigt. Der Besucher kann entscheiden, ob er diesen oder jenen Bereich aufsucht oder meidet. Diese Technologie sei auch für Händler interessant. Laut Krone lässt es sich so messen, ob und wie viele Kunden vor einem Schaufenster stehen bleiben, etwa bei Rabattaktionen oder Dekorationen.

Drogerie Müller arbeite wie ein Start-up

Günther Helm, Geschäftsführer des Ulmer Drogerie-Riesen Müller, gab als Ziel an, dass seine Kettte als offenes, digitales Unternehmen arbeitet und „wie ein Start-up agiert“. Laut Helm „dreht sich unser Geschäft schneller als jemals zuvor“, alte Marken gingen unter, andere hätten sieben Leben. Die großen Onlinehändler spielten nach eigenen Regeln, es ginge nur um „Preis, Preis, Preis“. Die Kunden würden aber anders ticken. Gerade durch die Pandemie hätten die Menschen gemerkt, „wie wichtig das emotionale Erlebnis ist“.

Der Mehrwert für den Kunden gegenüber Amazon und Co. sei die persönliche Beratung. Das Müller-Personal habe dazu nun mehr Zeit, weil 17 0000 digitale Preisetiketten Preisänderungen nun per Knopfdruck möglich machten. „Komfort ist die Droge der Zukunft“, meinte der CEO. Digitale Tools seien ebenso wie Social Media eminent wichtig. „Online immer Präsenz, sonst keine Relevanz“, so Helm.

Klamser empfiehlt neighbourshop.com

Mike Klamser, Chef des gleichnamigen Sportfachgeschäfts in Ulm, berichtete von den Bemühungen, die Portale für Verleih, Shop und Rechnungen seines Unternehmens auf einem Portal zu vernetzen. Sein Geschäft werde auf Instagram und Facebook zudem stark beworben.

Laut Klamser sind große Plattformen für kleine Händler „sehr kritisch zu sehen wegen der hohen Plattformkosten“. Eine interessante Lösung für lokale Händler: das Portal „neighbourshop.com“, bei dem der Kunde auf einen Blick sieht, in welchem Geschäft ein gesuchtes Produkt zu finden ist. Wichtig bleibt für den Sporthändler aber: „Gut beraten und Mensch bleiben.“