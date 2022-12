Müllabfuhr im Alb-Donau-Kreis: Das ist ab 1. Januar zu beachten

Es ist eine der größten Veränderungen der vergangenen Jahre im Alb-Donau-Kreis. Ab dem ersten Januar übernimmt das Landratsamt die Müllentsorgung im Landkreis. Was jetzt wichtig ist, zu wissen, haben wir zusammengefasst:

Warum übernimmt der Landkreis die Müllabholung und Entsorgung?

Der Alb-Donau-Kreis ist neben Konstanz der letzte Landkreis in Baden-Württemberg, der seine Müllentsorgung bisher nicht zentral regelt. Bisher kümmert sich die jeweilige Gemeinde selbst um die Entsorgung. Das habe in der Vergangenheit auch meist gut funktioniert, sagt Landrat Heiner Scheffold. Doch seien immer komplexere Gesetze und höhere Anforderungen an Mülltrennung und -recycling erstellt worden, was von den Gemeinden immer weniger geleistet werden könne. Bei einer Abfrage 2018 sprachen sich die Kommunen deshalb für eine einheitliche Lösung im Landkreis aus. Da die Hälfte der Gemeinden für den Landkreis als Träger stimmten, übernahm dieser schließlich die Aufgabe. Im Januar 2022 wurde die Abfallwirtschaft mit Sitz in Ulm gegründet und der Fachdienst um zehn Stellen aufgestockt, um Aufgaben zu zentralisieren.

Was ändert sich?

Die Zentralisierung der Abfallwirtschaft bringt auch einheitliche Mülltonnen mit sich. Neben der Restmülltonne wird es erstmals auch eine Biotonne in allen Gemeinden des Alb-Donau-Kreises geben. Abgeholt wird der Müll in Zukunft nicht mehr aufgeteilt nach Kommunen, sondern nach Ortsteilen und Straßenzügen. Jeder Haushalt erhält deshalb einen eigenen Abfuhrplan. Der Plan wird als gedruckte Version den Haushalten zugeschickt, ist aber auch im Internet im eigenen Kunden-Portal oder in der App einzusehen. „Wir haben ganz bewusst ein digitales und ein haptisches Format gewählt, um alle zu erreichen“, sagt Landrat Scheffold dazu.

Ist eine Biotonne notwendig?

„Haushalte, die selbst kompostieren, können das auch weiterhin tun“, sagt Landrat Scheffold. Sie können sich nach Angaben des Landratsamtes von der Müllgebühr befreien lassen, wenn sie nachweisen können, dass sie selbst kompostieren. Die Biotonne könne jedoch auch als Ergänzung zum Kompost gesehen werden, sagt Projektleiter Johannes Koeppke. Nicht alle Bioabfälle habe man gern im Garten.

Die Biotonne wird alle 14 Tage geleert. Der Bioabfall landet dann in Biogasanlagen in Geislingen, Stammham und Meßstetten. Dort wird aus ihm Wärme und Strom produziert. „Das spart mehrere hundert Tonnen CO2“, sagt Scheffold. Durch die Biotonne werde außerdem der Restmüll verringert. Denn davor sei Bioabfall oftmals in dieser Tonne entsorgt worden.

Was ist beim Restmüll zu beachten?

Der Restmüll wird alle zwei Wochen durch die Firmen Braig, Hörger und Knittel abgeholt. Sechs Mal im Jahr müssen Bürgerinnen und Bürger ihre Restmülltonne leeren lassen. Es sind bis zu 26 Leerungen möglich. Da jede einzelne Leerung abgerechnet wird, wird sie über einen Chip in der Tonne erfasst.

Wo kann in Zukunft Müll abgegeben werden?

Ab dem kommenden Jahr soll es 18 Wertstoffhöfe, 22 Sammelplätze für Grünabfall und sechs Kompostierungsanlagen geben, die ebenfalls Grünabfall annehmen. Außerdem gibt es nach Auskunft des Landratsamtes sechs Entsorgungszentren. Diese haben dienstags, mittwochs, freitags und samstags jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Vier der Entsorgungszentren in Langenau, Blaustein, Laichingen und Erbach können wie geplant im Januar ihren Betrieb aufnehmen.

Wann öffnet das Entsorgungszentrum in der Berkacher Straße in Ehingen?

In Ehingen müssen die Anwohner noch bis April warten, bis das Entsorgungszentrum bei Braig in der Berkacher Straße seinen Betrieb aufnimmt. Ebenso ist es in Schelklingen. Bei beiden soll bis zu dem Zeitpunkt auf die bestehenden Wertstoffhöfe ausgewichen werde. Auch die Kompostanlage im Blaubeurer Ortsteil Beiningen wird erst im März eröffnet.

Kann Sperrmüll auch abgeholt werden?

Nicht nur auf dem Wertstoffhof kann Sperrmüll abgegeben werden. Einmal jährlich ist es auch möglich, bis zu fünf Kubikmeter gebührenfrei von zu Hause abholen zu lassen. Für Restsperrmüll sowie für Altholz und Altmetall oder Elektrogroßgeräte gibt es jeweils unterschiedliche Abholtermine. Diese Müllarten können an unterschiedlichen Terminen angemeldet werden.

Was passiert mit den alten Mülltonnen?

Seit September werden die neuen Bio- und Restmülltonnen bereits an die Haushalte im Landkreis ausgeteilt. Ab dem 11. Januar werden die alten Tonnen abgeholt – zuerst in Ehingen, Laichingen und Erbach. Um die Abholung zu erleichtern, wurden bereits Aufkleber verteilt, um die alten Mülltonnen zu kennzeichnen. Die alten Behälter können jedoch auch in den Entsorgungszentren abgegeben werden.

Was ist, wenn jemand noch keine Tonne bestellt hat?

Insgesamt wurden bis zum Stichtag 111.000 Mülltonnen beim Kreis bestellt. Diese werden aller Voraussicht nach bis Ende des Jahres ausgeliefert. Doch auch jetzt gehen weiterhin Bestellungen beim Landratsamt ein. Diese können erst im Januar ausgeliefert werden. Zur Not gibt es die Möglichkeit, im Kundencenter 80-Liter-Säcke für Mehrmengen zu bestellen.

Wie hoch sind die Müllgebühren?

Es wird damit gerechnet, dass die Abfallwirtschaft im kommenden Jahr durch Einnahmen aus den Abfallgebühren 17,1 Millionen Euro einnimmt. Die Ausgaben liegen bei 17,6 Millionen Euro. Die Gebühren wurden bereits im Dezember 2021 kalkuliert und vom Kreistag beschlossen. Die Abweichung kann durch Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren gedeckt werden.

Die Gebühren für die Restmülltonne sind unterteilt in eine feste Jahresgebühr, abhängig von der Tonnengröße, und eine Leerungsgebühr für jede einzelne Leerung. Bei der Biotonne fällt lediglich die Jahresgebühr an. Eine genaue Gebührenübersicht gibt es auf der Internetseite der Abfallwirtschaft.

Was kostet die Umstellung auf das neue System?

Insgesamt sieben Millionen Euro sind in diesem Jahr in die neue Abfallwirtschaft investiert worden. Fast drei Millionen Euro wurden für die neuen Mülltonnen ausgegeben. Mehr als vier Millionen kosteten Neubau und Sanierung von Entsorgungszentren, Wertstoffhöfen und Grüngutsammelstellen. Im kommenden Jahr sind im Gegensatz dazu nur Investitionen in Höhe von 330.000 Euro geplant – zum Beispiel für eine Sickerwasserleitung auf der Deponie Litzholz.

Was ist der Verschenkmarkt?

Das ist ein neues Portal der Abfallwirtschaft, das bereits jetzt in Betrieb ist. Zu erreichen ist es unter www.verschenkmarkt-alb-donau-kreis.de. Wer Möbel, Spielsachen, Bücher oder vieles mehr nicht mehr benötigt, kann sie hier einstellen und verschenken. Eine Registrierung ist nicht nötig. Die hinterlegte Telefonnummer oder Mailadresse wird nicht angezeigt. Über sie wird man jedoch über Interessenten informiert. Der Online-Verschenkmarkt solle gut erhaltene Gegenstände vor dem Sperrmüll retten und sie an neue Nutzer weitergeben, heißt es aus dem Landratsamt dazu. So solle der Müll reduziert werden.

Der 40-Liter-Einsatz der Biotonne sorgte in der Vergangenheit für Diskussionen. Was sagt das Landratsamt mittlerweile dazu?

Im Oktober bekommt Peter Rösner aus Kirchbierlingen seine neue 40-Liter-Biotonne. Er misst sie mit einem Messbecher aus und kommt zu dem Ergebnis, dass sie nur 34 Liter fasst. „Das Thema war für uns von Anfang an kein inhaltliches Thema“, sagt Betriebsleiterin Elke Bossert. Die Ausschreibung sei erfolgt, wie vorgeschrieben. Das Unternehmen, das die Müllbehälter stellt, sei Marktführer in Deutschland und habe viele Kommunen beliefert.

Außerdem seien die Größen der Behälter von einem Kunststoffprüzentrum in Würzburg unabhängig überprüft und keine negativen Abweichungen festgestellt worden. „Der komplette Innenraum ist der Füllraum“, fügt Bossert hinzu. Auch der Deckel müsse eingerechnet werden. Die Mülltonnen auszutauschen, ergebe laut Scheffold außerdem keinen Sinn. „Von einem anderen Hersteller würde die gleiche Tonne kommen.“

Wie ist die Abfallwirtschaft zu erreichen?

Die Abfallwirtschaft ist über Kundencenter der Abfallwirtschaft in der Karlstraße 31 telefonisch unter 0731/1853333 oder per Mail an kundenservice@aw-adk.de zu erreichen. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Über die Abfall-App gibt es außerdem den Abfallkalender für das Handy – mit Erinnerungsfunktion für die Abfuhrtermine.

Auf der Internetseite der Abfallwirtschaft gibt es außerdem das Online-Bürgerportal. Die persönlichen Zugangsdaten dazu sind auf dem Anschreiben des Abfallkalenders zu finden. Hier können nicht nur die Leerungstermine eingesehen werden, sondern auch Sperrmüll angemeldet, Schäden an Behältern gemeldet oder Zusatzleistungen wie Biofilterdeckel bestellt werden.