Muckibude unter freiem Himmel eröffnet

Kostenfrei und für alle: Seit Kurzem bietet das Vereinssportzentrum HaLo (Hans-Lorenser-Sportzentrum) des SSV Ulm allen Fitnessbegeisterten aus Ulm und der Umgebung einen Outdoor-Fitness-Geräteparcours an, als „innovative Trainingsmöglichkeit in Pandemiezeiten“.

„Perfekte“ Alternative zum Indoorgerätetraining

Gerade die Corona-Zeit habe verdeutlicht, wie sehr es die Menschen ins Freie treibt. Sport unter freiem Himmel sei beliebter denn je, warum also nicht auch das Fitnessstudio nach draußen bringen? „Die aktuellen Öffnungspläne der Landesregierung und langsam sinkenden Inzidenzwerte geben zwar Grund zur Hoffnung auf eine baldige Öffnung. Bis es soweit ist, bieten wir mit dem Outdoor-Fitnessparcours eine perfekte Alternative zum Indoorgerätetraining“, wird Thorsten Kriependorf zitiert, der die Gesamtleitung des Hans-Lorenser-Sportzentrums inne hat.

Im Outdoor Gym wird der Rücken unter anderem stehend trainiert. (Foto: Nina Wattig/SSV Ulm)

Das erste Ulmer Outdoor-Gym, das direkt auf dem Vorplatz des HaLos steht, bestehe aus sechs Trainingsgeräten der Firma Omnigym und ermögliche „ein ausgewogenes Krafttraining“ der wichtigsten Muskelpartien. „Jeder findet hier den perfekten Trainingsreiz. Lediglich das Trainingsgewicht muss mit dem Regler auf den Nutzer eingestellt werden und schon geht’s los. So einfach ist das“, erklärt Kriependorf und ergänzt: „Wie im Studio, nur eben unter freiem Himmel!“

Ab 14 Jahren kann es losgehen

Wer Lust hat, den Outdoorfitness-Zirkel zu testen, sollte Folgendes beachten: Jeder (ab 14 Jahren, Mitglied oder Nichtmitglied) darf zum Training vorbeikommen. Öffnungszeiten des Parcours sind werktags von 8.30 bis 21 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen steht der Zirkel von 8.30 bis 19 Uhr bereit. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln zu Abstand und Hygiene. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Einen Haken hat die Sache aber: Die Outdoor-Fitnessgeräte stehen nur noch rund zweieinhalb Wochen vor dem Sportzentrum an der Donau. Zur Verfügung gestellt werden die Geräte von der Firma Kübler Sport aus Backnang. Im Rahmen einer bundesweiten Roadshow, also einer Art Messe auf Rädern, fährt Kübler Sport mit den Geräten Vereine in ganz Deutschland an. Neben den Fitnessbegeisterten der Stadt werden im Rahmen der Outdoor-Fitness-Roadshow 2021 auch gezielt Vereine und Verbände der Region angesprochen und zum Testen eingeladen.

Weitere Informationen unter www.kuebler-sport.de/roadshow