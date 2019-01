Motorradmesse „Wheelies“ in Ulm gestrichen – das sind die Gründe

Ende Januar zog die Motorradmesse „Wheelies“ seit Jahren eine fünfstellige Zahl von Besuchern in die Ulmer Messehallen. Mehr als 20 000 Motorradfans waren es 2018, und Messe-Organisator Eberhard Hermann hatte angekündigt, auch 2019 wieder eine „Wheelies“ in Ulm zusammenstellen zu wollen. In diesem Januar aber hingen in der Region keine Plakate, die auf die Veranstaltung hinwiesen.

Wer im Internet nach der beliebten Publikumsmesse sucht, findet auf deren Homepage: „Wheelies Alb-Donau Motorradmesse Ulm 2019“, darunter rot unterlegt den Hinweis, dass die Messe 2019 aus organisatorischen Gründen nicht stattfinde.

Mehr entdecken: Motorrad von A bis Z

Die achte Wheeelies-Motorradmesse auf dem Messegelände in der Ulmer Friedrichsau war wieder sehr gut besucht. (Foto: Horst Hörger)

Nicht nur 2019, sagt Organisator Eberhard Hermann. In Ulm wird es keine „Wheelies“ mehr geben. Die anderen beiden „Wheelies“-Messen, die Hermann veranstaltet, bestehen jedoch weiter, im fränkischen Dettelbach am 9./10. Februar und in Crailsheim am 9./10. März.

Mit der Ulm-Messe GmbH hat das Aus nichts zu tun. Eberhard Hermann, Messe-Organisator

Das Aus für Ulm bedauert Eberhard Hermann selbst. Acht Jahre lang habe er in den Messehallen mit Herzblut Angebote für Motorradfans in Form von Beratung, einem großen Angebot an Motorrädern und Zubehör, Shows und Motorradreisen zusammengetragen. „Mit der Ulm-Messe GmbH hat das Aus nichts zu tun“, sagt er. „Es war immer sehr gut und unkompliziert, was die auf die Beine gestellt haben.“ Schuld am Ende der „Wheelies“ für Ulm trügen Motorradhändler der Region, die sich nicht einig werden konnten, sagt er. „Futterneid“ habe dazu geführt, dass er seine Aktivitäten in Ulm beendet hat.

„Normalerweise ist es so, dass sich der Markt aufteilt. Mit Konkurrenz muss ich leben können, und der Bessere setzt sich durch.“ Sein Anspruch sei umfassende Kundenberatung, so Hermann. Sämtliche Hersteller von Harley Davidson über BMW und KTM bis hin zu Ducati, Suzuki, Yamaha und Kawasaki. „Wenn dann plötzlich wichtige Marken fehlen, kann man das nicht mehr leisten.“

Fans strömen nach Friedrichshafen

Dass zahlreiche Menschen aus der Region Ulm/Neu-Ulm am vergangenen Wochenende zur Motorradwelt nach Friedrichshafen gekommen waren und ihn angesprochen haben, zeige ihm das anhaltende Interesse der Menschen in der Region. Einschränkend aber hatte Eberhard Hermann bereits 2018 bei der Ankündigung, im nächsten Jahr weiterzumachen, gesagt: „Wenn die Händler mitmachen, komme ich wieder.“

Bei der Motoraadwelt-Messe gibt’s immer viel zu sehen. Im Bild Miss Tuning Vanessa Schmitt auf Triumph Rocket III Touring, Rocket III Owners Club (Foto: Felix Kästle)

Möglicherweise kehrt die Messe auch unter einem anderen Veranstalter wieder: Wie Jürgen Eilts, der Chef der Ulmer Messegesellschaft auf Anfrage sagt, stehe er in Verhandlungen mit der Schwäbischen Messegesellschaft, einem Tochterunternehmen der „Neue Pressegesellschaft“, in der auch die SüdwestPresse erscheint. Nach Angaben von Eilts komme der Dezember dieses Jahres oder das Frühjahr 2020 in Frage.

Sie gehört zu den Top Motorradmessen in Süddeutschland. WHEELIES. Vergangenes Jahr lockte sie 20.000 Besucher an. In diesem Jahr sollen es sogar noch etwas mehr werden. Am Sams-tag geht es los, doch noch sind die 9000m2 großen Messehallen leer. Aber es tut sich schon was.