Motorradfahrer stürzt über Brüstung auf B10 und wird überfahren

Ein 20-Jähriger Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend in Ulm nach einem Unfall ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage.

Demnach war der 20-Jährige gegen 23.40 Uhr auf dem Hindenburgring von Neu-Ulm kommend in Fahrtrichtung Dornstadt unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache prallte er gegen die Brüstung des Westringtunnels und stürzte auf die ungefähr sechs Meter tiefer darunter verlaufende B10.

Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Ein 48-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Motorradfahrer. Der 20-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen, der Autofahrer erlitt einen Schock.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Am Toyota entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Während der Unfallaufnahme waren die B 10 und der Zubringer zur B 10 bis 3 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.