Motorradfahrer nach Unfall verschwunden

Die Polizei sucht nach dem mutmaßlich verletzten Fahrer eines Motorrads. Der Einsatz von Feuerwehr und Bergwacht sowie einem Hubschrauber blieb ohne Erfolg.

Das beschädigte Motorrad wurde am Freitagabend auf der Landesstraße 1075 zwischen Ottenbach und Göppingen aufgefunden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei muss sich der Unfall wie folgt zugetragen haben: Der Lenker des Motorrades fuhr in Richtung Göppingen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und landete im Gebüsch.

Motorradfahrer muss verletzt sein

Da der Motorradfahrer nicht mehr vor Ort war und aufgrund der Spurenlage verletzt sein musste, leitete die Polizei eine umfangreiche Suche ein, zu der auch Rettungskräfte der Feuerwehr und der Bergwacht ausrückten.

Suchhund findet keine Spur

Sie suchten im näheren Umfeld der Unfallstelle mit Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber und mit einem Personensuchhund nach dem Fahrer. Auch die Wohnanschrift des Motorradhalters wurde überprüft.

Bislang konnte der vermutlich verletzte Motorradfahrer nicht ermittelt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07335/96260 zu melden.

Die Unfallzahlen des vergangenen Jahres dokumentieren dramatische Veränderungen: In der Motorradsaison von März bis Oktober 2017 sind in Baden-Württemberg 101 Menschen verunglückt. Das ist ein Anstieg von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein sogenanntes Fahrsicherheitstraining, wie es der Laichinger Töff-Club-Alb am Samstag veranstaltet hat, sollen Motorradfahrer nach einem langen Winter lernen, ihr Fahrzeug richtig einzuschätzen.