Motorradfahrer übersieht Auto und bricht sich das Bein

Bei einem Unfall am Samstagmorgen am Kurt-Schumacher-Ring in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 6.50 Uhr mit seiner BMW den Kurt-Schumacher-Ring vom Eselsberg kommend und wollte nach links in den Egginger Weg abbiegen. Hierbei übersah er allerdings ein Fahrzeug der Marke Peugeot, das ihm entgegen kam. Die 59-jährige Fahrerin des PKW konnte einen Unfall nicht verhindern.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer eine Beinfraktur und wurde stationär in einem Ulmer Krankenhaus aufgenommen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen und musste zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.