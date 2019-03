Motorrad fährt beim Überholen gegen Auto – Fahrer verletzt

Ein Kradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Ulm leicht verletzt worden.

Wie Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr ein 50 Jahre alter Autofahrer gegen 15.30 Uhr Jähriger in der Neue Straße in Richtung Münchner Straße. Hinter ihm fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad. Der Autofahrer musste wegen des Verkehrs auf Höhe Grüner Hof bremsen.

Der Kradlenker überholte das Fahrzeug. Der Autofahrer hatte zwischenzeitlich wieder beschleunigt. Beim Einscheren schätzte der Motorradfahrer den Abstand wohl falsch ein und stieß mit dem Auto zusammen.

Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.