Motettenchor kommt wieder heim

Der Motettenchor der Münsterkantorei Ulm schließt seine Konzertreise, die ihn vom 25. bis 30. Oktober nach Flensburg, Husum, Rendsburg und Sylt führt am Sonntag, 3. November, im Ulmer Münster mit einem Benefizkonzert für die neue Chororgel ab.

Auf dem Konzertprogramm „Chormusik des Nordens“ stehen Motetten der norwegischen Komponisten Knut Nystedt („Laudate“, „Peace“ und „I will praise thee, oh Lord“) und Ola Gjeilo („Ubi caritas et amor“, „Pulchra est“), des Engländers John Tavener („The Lamb“), des Österreichers Anton Bruckner („Locus iste“, „Os justi“), des lettischen Komponisten Eriks Esenvalds („Stars”) und des russischen Komponisten Sergej Rachmaninoff („Ave Maria“ & „Kommt und lass uns anbeten“).

Die erklingende Chormusik spannt laut Mitteilung geografisch einen großen Bogen und stilistisch ein Farbenspektrum von der Romantik bis ins 21. Jahrhundert mit bekannten und selten gehörten Chorkompositionen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Die Spenden am Ausgang werden für den Neubau der Chororgel erbeten.

Aktuell befindet sich das Neubauprojekt mit geschätzten 500 000 Euro Kosten in der Ausschreibungsphase. Drei Orgelbaufirmen sind daran beteiligt und haben sich bereits umfänglich vor Ort ein Bild gemacht. Ende November werden die Entwürfe intern präsentiert und abgestimmt. Danach steht das Genehmigungsverfahren durch weitere Gremien an. Die neu Orgel wird in zirka drei Jahren erklingen, wenn das Verfahren planmäßig verläuft.

Der Motettenchor der Münsterkantorei (zur Zeit 100 Sänger) wurde 1956 durch Münsterkantor Hans Jakob Haller gegründet und bis 1971 geleitet. Anschließend lag die Leitung in Händen von KMD Prof. Edgar Rabsch (1972-1990) und KMD Friedrich Fröschle (1991-2009).

Der Motettenchor der Münsterkantorei ist der große gemischte Chor am Ulmer Münster, zu dessen Aufgaben außer den konzertanten Aufführungen auch das Singen in den Gottesdiensten im Münster zählen. Er wird vom jeweiligen Ersten Organisten und Münsterkantor geleitet. Oratorische Werke zählen ebenso zur Werkauswahl wie a cappella-Literatur.

Auftritt mit Mozart-Requiem

Regelmäßige Gruppen- und Einzelstimmbildung, Probenwochenenden und Konzertreisen (2011 nach Schleswig-Holstein, 2014 nach Dresden/Leipzig, 2016 nach Österreich, 2019 nach Schleswig-Holstein) runden das Profil des Chores ab. Während der Proben wird der Chor stimmbildnerisch von Annette Küttenbaum betreut, seit 2010 steht er unter Leitung von Friedemann Johannes Wieland. Im laufenden Jahr stehen noch die Mitwirkung bei der Gedenkfeier am 17. Dezember mit dem Mozart-Requiem auf dem Programm.

Am Karfreitag 2020 gestaltet der Motettenchor das „Konzert zur Todesstunde“ mit Beethovens „Christus am Ölberg“.

Friedemann Johannes Wieland studierte Evangelische Kirchenmusik in Esslingen. Seit 2010 ist er Erster Organist und Kantor am Münster. Hier rief er 2011 das „Münster Musik Festival“ ins Leben und gründete das „vokalensemble ulmer münster“.