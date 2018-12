Moritz Eisold lässt Konkurrenz gleich alt aussehen

Die Leichtathletik-Talente der LG Tuttlingen-Fridingen haben zum Auftakt der Wintersaison dort weitergemacht, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hatten. Beim Hallensportfest in Ulm stellten sie eine Reihe von neuen Bestleistungen auf. Vor allem Moritz Eisold und Alisha Pawlowski haben mit Spitzenplatzierungen überzeugt.

Bei diesem Wettkampf in Ulm galten schon die neuen Altersklassen des Jahres 2019. Moritz Eisold wurde erstmals in der Klasse M 15 gewertet. Sowohl im Weit- als auch im Hochsprung war er in Ulm trotz starker Konkurrenz nicht zu schlagen. Im Weitsprung gab es wegen der großen Teilnehmerfelder nur drei Versuche. Und Eisold übertraf auf Anhieb mit allen Sprüngen die Sechs-Meter-Marke und stellte bei seinem Sieg mit 6,27 Meter eine neue Bestleistung auf.

Im parallel stattfindenden Stabhochsprung kam er nicht gut zurecht. Mit dem neuem Stab musste er sich als Dritter mit 2,60 Meter begnügen. Umso besser lief es dann im Hochsprung bei seinem zweiten Sieg mit guten 1,71 Meter. Und mit der Kugel übertraf er seine bisherige Bestmarke mit 12,10 Meter und sicherte sich als Zweiter seinen vierten Podiumsplatz.

Auch mit Alisha Pawlowski in der Altersklasse U 18 war Trainer Franz Saile zufrieden. Im Hochsprung stellte sie sich in guter Form vor. Ihr veränderter Anlauf wirkte viel dynamischer und so konnte sie bei ihrem ungefährdeten Sieg bei ihrem ersten Hallenstart mit 1,70 Meter gefallen. Auch über 60 Meter Hürden lief sie in 9,79 Sekunden eine gute Zeit.

Erstmals im LG-Trikot war Christin Rodinger dabei. In der Klasse U 20 glückte ihr gleich ein Sieg im Hochsprung mit 1,61 Metern. Sowohl über 60 Meter Hürden in 10,09 Sekunden als auch mit der Kugel platzierte sie sich auf einem guten vierten Platz. Erstmals musste sie sich mit der vier Kilogramm schweren Kugel befassen und kam dabei mit 9,37 Metern auf eine gute Weite.

Viele neue Bestleistungen gab es in Ulm auch für die drei LG-Athletinnen der Klasse W 15. Am erfolgreichsten war Hannah Schneider, die im Weitsprung mit 4,74 Meter als Dritte im Feld der 22 Starterinnen überzeugte. Aber auch mit einer Steigerung auf 1,51 Meter im Hochsprung als Fünfte und mit dem gleichen Platz über 60 Meter Hürden in 9,99 Sekunden demonstrierte sie eine tolle Form.

Annika Vogt gefiel mit einer Steigerung auf ebenfalls 1,51 Meter im Hochsprung als Siebte und einer neuen Bestleistung von 8,83 Metern mit der Kugel auf Platz sechs. Flora Ames sprintete die 60 Meter in guten 8,60 Sekunden und war damit Elfte unter den 30 Starterinnen. Außerdem wurde sie zwei Mal Siebte über die Hürden in 10,07 Sekunden und mit 8,60 Metern mit der Kugel.

Jüngster LG-Teilnehmer war Jonas Schneider in der Klasse M 12. Höhengleich mit dem Sieger schaffte er im Hochsprung mit 1,32 Meter den zweiten Platz. Und auch im Weitsprung mit 3,87 Metern, über 60 Meter in 10,16 Sekunden und über 60 Meter Hürden mit 11,90 Sekunden lieferte er gute Leistungen.