„Moorsoldatenlied“ erklingt in KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg

Am Volkstrauertag haben Teilnehmer bei einer Veranstaltung in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg (DZOK) – sowie im virtuellen Raum – an den Widerstand und die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung erinnert.

Laut Mitteilung hätten viele Bürgerinnen und Bürger, Vertreter des Landtags, der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen sowie Vereinsmitglieder des DZOK am Sonntag die Möglichkeit für „ein ruhiges, individuelles Gedenken“ genutzt.

DZOK-Leiterin Nicola Wenge (v.l.) mit den DZOK-Vorstandsmitgliedern Hansjörg Greimel, Hans Peter Obermeier und Elke Reuther. (Foto: DZOK)

Sie setzten Zeichen der Erinnerung, indem sie sich vor der KZ-Gedenkstätte im Freien in ein Gedenkbuch eintrugen, ihre Blumen, Spenden und Gedanken hinterließen. Diese da lauteten zum Beispiel: „In Gedenken an die Nazi-Opfer – Für unsere wunderbare Errungenschaft ‚Die Demokratie‘“ oder: „Gedenken – in Stille und Ruhe – auch gut! Danke für die Möglichkeit!“.

Video mit der Gedenkrede

Für all diejenigen, die an diesem Tag nicht vor Ort sein konnten, hatte das DZOK auf seiner Website www.dzok-ulm.de eine Möglichkeit zum virtuellen Gedenken geschaffen. Dort findet sich neben den Ansprachen der Vorstandsmitglieder Elke Reuther und Martin König, auch ein Video mit der Gedenkrede von DZOK-Leiterin Nicola Wenge. Darin würdigt sie jene Menschen, die sich gegen die Nationalsozialisten stellten und für ihre Überzeugungen im KZ Oberer Kuhberg und an anderen Unrechtsorten einen hohen Preis zahlen mussten.

Aus der Feder von KZ-Insassen

Auch das „Moorsoldatenlied“, das traditionell zur Gedenkstunde gemeinsam gesungen wird, fehlte nicht. Die Ulmer Musiker Markus Munzer-Dorn und Walter Spira spielten das Lied, das 1933 von Häftlingen des Konzentrationslagers Börgermoor bei Papenburg im Emsland geschaffen wurde.

Die virtuelle Gedenk-Seite ist noch einige Wochen aufrufbar, als Einladung, sich dem Gedenken an den Widerstand und die Opfer der NS-Gewaltherrschaft anzuschließen und aktiv dafür einzustehen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.