Möglichkeiten und Gefahren Künstlicher Intelligenz

Auf Initiative des Fördervereins der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Ulm referiert Manfred Spitzer zum Thema „Lernende Maschinen – warum künstliche Intelligenz uns alle angeht“.

Im Vortrag geht um Maschinen, die selbstständig lernen können und nicht nur die besten Schachspieler besiegen, sondern auch Gesichter erkennen, Röntgenbilder und Hautveränderungen beurteilen oder Computerchips designen, kündigt der Förderkreis an. In manchen Fällen gelinge dies so gut wie den Menschen, zum Beispiel bei medizinischen Diagnosen – in anderen Fällen gar besser, wie beim Chipdesign.

Manfred Spitzer studierte Medizin, Psychologie und Philosophie und habilitierte im Fach Psychiatrie. Auch danach bewegte er sich laut Veranstalter stets an der Schnittstelle zwischen Neurobiologie, Psychologie und Psychiatrie. Seit 1997 ist er Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm.

An Fallbeispielen macht Spitzer die Möglichkeiten und die Probleme der neuen Technik sichtbar. Da sich die Systeme mittlerweile selbst optimieren, müsse deren Entwicklung aktiv begleitet werden. Außerdem sei es wichtig, unbeabsichtigte negative Folgen rasch zu erkennen und eventuelle Gefahren und Missbrauch abzuwenden.

Der Vortrag findet am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr im Haus der Begegnung (Grüner Hof 7) statt. Der Eintritt beträgt zwölf Euro und geht an den Förderkreis der Psychologischen Beratungsstelle. Karten können an der Abendkasse oder vorab im Service-Center Neue Mitte gekauft werden.