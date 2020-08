Mögliche Kindesentführung in Ulm: Polizei sucht nach Hinweisen

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei Ulm am Dienstagnachmittag einer möglichen Entführung eines Kindes in der Ulmer Oststadt nachgegangen.

Eine Zeugin meldete dort, dass sie mehrere Männer dabei beobachtet habe, wie sie ein sechs bis sieben Jahre altes Kind offenbar gegen den eigenen Willen in ein helles Auto setzten. Einer der Männer habe möglicherweise eine gelbe oder orange Jacke getragen.

Bislang keine Hinweise auf Entführung

Die Ulmer Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche Suche nach dem Auto und dem Kind ein, einschließlich einer Ringfahndung. So befragte sie zahlreiche Menschen in der Oststadt und machte auch Lautsprecherdurchsagen. Mit einem Großeinsatz an der Eberhardstraße ermittelten sie bis in die Nacht nach Hinweisen.

Ob die Zeugin tatsächlich eine Entführung beobachtet hat oder nur eine Uneinigkeit zwischen den Eltern mit dem Kind, ist laut Polizei ungewiss. Bislang sollen jedenfalls keine Hinweise auf eine Entführung vorliegen.

Auch eine Vermisstenmeldung sei bisher nicht eingegangen. Mögliche Auffälligkeiten oder Hinweise zu diesem Fall bittet die Polizei unter der 0731/1880 zu melden.

Auch in den sozialen Netzwerken wird über den Polizeieinsatz und die mögliche Entführung eines Kindes spekuliert.