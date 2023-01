Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Dienstag, 17. Januar ein Online-Seminar mit dem Titel „Moderne Bewerbungen für Schülerinnen und Schüler“ an. Inhaltlich geht es um Tipps für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Besonderheiten bei Online-Bewerbungen. Die Arbeitsagentur beantwortet Fragen wie, wie schreibt man die perfekte Bewerbung, wie sehen moderne Bewerbungen heute aus und wo liegen die Unterschiede zwischen einer Online-Bewerbung, einer Bewerbung per Mail und einer klassischen Bewerbung? Wo findet man gute Bewerbungsvorlagen? Was gibt es sonst noch zu beachten? Antworten bekommen die Teilnehmer in einer anderthalbstündigen Veranstaltung beantwortet, die um 14 Uhr beginnt. Die Veranstaltung ist nach Mitteilung der Agentur für Arbeit Ulm auch für ganze Schulklassen geeignet. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail: Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731/160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird ein bis Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und möglich und mit Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone.