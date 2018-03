Modepark Röther zieht bei Möbel Mahler ein

Der erste Schritt zur Umwandlung des Möbel Mahler in ein Einkaufszentrum ist vollzogen: Diese Woche eröffnete Modepark Röther auf 8000 Quadratmetern.

Ein bekanntes Gesicht wird den Modepark leiten: Gabriele Gaied führte siebeneinhalb Jahre die Filiale in Senden. Möbelhaus-Chef Michael Mahler sieht die Zukunft seines Möbelhauses in einem ähnlichen Kontext wie vor Jahren das Mutschler-Center: Unterschiedlichste Läden, die mehrere Zielgruppen ansprechen. Die nächste Neueröffnung naht in Form eines Fahrrad-Filialisten.