Modehaus „K&L“ schließt offenbar Filialen in Ulm

Das Textilunternehmen „K&L Ruppert“ schließt offenbar seine beiden Ulmer Filialen in der Hirschstraße und im Blautalcenter. Das hat die „Schwäbische Zeitung“ aus Unternehmenskreisen erfahren. Im Laufe des Donnerstages soll es weitere Informationen dazu geben. Es seien noch nicht alle Mitarbeiter über den Schritt informiert worden, heißt es.

Zuvor hatte die „Südwest Presse“ über die Schließungen berichtet. Sie beruft sich auf Informationen aus Mitarbeiterkreisen, wonach beide Geschäfte bis Ende April den Verkauf einstellen. Den Mitarbeitern werde demnach gekündigt, da eine Weiterbeschäftigung in anderen Filialen nicht möglich sei. In der Filiale in der Hirschstraße hängen bereits großflächig Plakate mit Rabattaktion aufgrund der Schließung. Was mit der Filiale in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm passiert, ist derzeit noch unklar.

Das Modehaus-Kette „K&L Ruppert“ mit Hauptsitz im oberbayerischen Weilheim befindet sich schon seit Monaten in Schieflage. Seit Oktober 2018 läuft ein sogenanntes Schutzschirmverfahren, einer Sanierung in Eigenregie. Als Grund wurden damals große Veränderungen in der Modebranche genannt. K&L betreibt 57 Filialen und beschäftigt 1200 Mitarbeiter.