Modehaus „K&L“ schließt Filialen in Ulm und Neu-Ulm

Das Textilunternehmen „K&L Ruppert“ schließt alle drei Filialen in den Donau-Doppelstädten Ulm und Neu-Ulm. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstag. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen dazu geben.

Der Verkauf werde demnach Ende April in den Filialen in der Ulmer Hirschstraße, im Blautalcenter sowie in der Glacis-Galerie eingestellt. Das operative Geschäft soll bis zum letzten Verkaufstag ohne Einschränkungen und mit dem aktuellen Sortiment weiterlaufen.

In den betroffenen Niederlassungen sind nach Unternehmensangaben derzeit insgesamt 43 Mitarbeiter beschäftigt, davon acht in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm, 22 in der Ulmer Hirschstraße sowie 13 im Blaustalcenter. Diesen werde die Möglichkeit geboten, alternativ in eine der weiter bestehenden Filialen zu wechseln, heißt es in einer Vorabinformation.

Als Grund für die Schließung gibt das Modehaus das planmäßig zum 1. Januar dieses Jahres eröffnete Insolvenzverfahren von „K&L“ an. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Form der Eigenverwaltung sei für die angestrebte Sanierung ein geplanter und notwendiger Zwischenschritt. Auf den laufenden Geschäftsbetrieb habe dies aber wohl keine Auswirkungen. Jedoch müssten im Zuge der Restrukturierung bis Ende April unter anderem die Filialen in Ulm und Neu-Ulm geschlossen werden. K&L betreibt derzeit insgesamt 57 Filialen und beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter.