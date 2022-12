Mobiles Impfteam Ulm stellt Arbeit ein

Zum 31. Dezember 2022 endet die Finanzierung der Mobilen Impfteams durch das Land Baden-Württemberg. Die Verabreichung der Corona-Schutzimpfung geht dann in die Regelversorgung über. Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Apotheken übernehmen vom 1. Januar 2023 an alle Corona-Schutzimpfungen in Baden-Württemberg.

Das Mobile Impfteam Ulm führt noch bis Donnerstag, den 29. Dezember 2022, Impfungen an einzelnen Tagen in Langenau, Ehingen und Ulm durch. Termine können über https://www.ulm-impfzentrum.de/ gebucht werden.

„Wer noch schnell und unkompliziert ohne lange Wartezeit seinen Corona-Schutz erneuern will, sollte dieses niederschwellige Angebot unbedingt nutzen. Die Krankheitsverläufe sind zwar im Durchschnitt weniger schwer, aber die Pandemie ist nicht vorbei. Noch immer sind die Inzidenzen bei uns hoch. Angesichts der momentan starken Auslastung unseres medizinischen Systems, sollte jeder seine Gesundheit so gut schützen wie möglich“, sagen Landrat des Alb-Donau-Kreises Heiner Scheffold und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch .