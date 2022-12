Mobiles Impfteam Ulm stellt Arbeit ein

Seit dem Start der Corona-Impfkampagne haben die Ulmer Impfteams des DRK Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm mehr als 232.000 Impfungen verabreicht. Zählt man die Impfungen, die bis Ende September 2021 auch im Impfzentrum Ulm verabreicht wurden, hinzu, kommt das Team sogar auf knapp 612.000 Impfungen. Doch jetzt ist Schluss, denn zum Ende des Jahres wird die Finanzierung der mobilen Impfteams durch das Land beendet.

Die letzten Impfungen des Ulmer Impfteams sind wiefolgt:

Freitag, 23.12. 10:00 – 17:00 Uhr Gesundheitszentrum Langenau

Dienstag, 27.12. 10:00 – 17:00 Uhr Gesundheitszentrum Ehingen

Mittwoch, 28.12. 10:00 – 17:00 Uhr Blautal-Center Ulm

Donnerstag, 29.12. 10:00 – 17:00 Uhr Blautal-Center Ulm

Ab Januar sollen die Impfungen dann komplett von den Hausärzten übernommen werden. Auch Zahnärzte und Apotheken können Impfungen anbieten.

„Einem bundesweiten Trend folgend verzeichnen wir im Einzugsgebiet eine geringe Impfnachfrage“, erklären Hagen Feucht, Organisationsleiter der mobilen Impfteams, und der Ärztliche Leiter Bernd Kühlmuß. Der Beschluss sei mit dem Stadtkreis Ulm, dem Landratsamt Alb-Donau und der Rettungsdienst Heidenheim-Ulm gGmbH gemeinsam gefällt worden.

„Der DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm hat Herausragendes geleistet und uns in der Pandemiebekämpfung über zweieinhalb Jahre hinweg an vorderster Front unterstützt – zuerst in der Kontaktpersonennachverfolgung, dann in den Impfzentren Ehingen und Ulm, und schließlich über das Mobile Impfteam und die Impfstützpunkte. Dafür möchten wir den Verantwortlichen und allen Beteiligten unseren herzlichsten Dank aussprechen“, so der Landrat des Alb-Donau-Kreises Heiner Scheffold und der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch anlässlich der Einstellung der Mobilen Impfteams.