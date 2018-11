Mittelalter-Weihnachtsmarkt startet in Neu-Ulm: Das ist geboten

Zum Teil konnte man schon am Wochenende über die ersten Weihnachtsmärkte bummeln. Heute hat dann unter anderem auch der Weihnachtsmarkt in Ulm offiziell eröffnet. Bis zum 22. Dezember gibt es hier wieder Glühwein, gebrannte Mandeln und andere Leckereien. Mit rund 130 Ständen zählt er zu den größten im Land, rund eine Million Besucher werden hier Jahr für Jahr gezählt. Die Besucher am ersten Tag haben wir gefragt, auf was Sie sich am meisten freuen.