Mitglieder des Theaters Ulm werben für Impfbereitschaft

Bilder gegen die Pandemie: Mit einer Fotoaktion werben Mitglieder des Theaters Ulm für mehr Offenheit und Bereitschaft in der Bevölkerung, sich gegen Corona impfen zu lassen. In persönlichen Porträts erklären Schauspieler und Schauspielerinnen, Mitglieder des Orchesters, Dramaturgen, bis hin zur Theater-Chefetage, dass sie sich für die Impfung entschieden haben – und warum.

Umso größer nun die Hoffnung

„Ich bin geimpft und das ist gut so“, bekennt Kay Metzger, Intendant des Theaters Ulm, in einer Mitteilung zur Aktion. Lange blieben die Lichter auf deutschen Bühnen in der Pandemie aus, die Türen geschlossen. „Wegen der ungeahnten Härte, mit der die Pandemie über uns hereinbrach, mussten Theater fast anderthalb Jahre geschlossen bleiben“, erklärt das Theater in einer Mitteilung. Umso größer sei nun die Hoffnung der gesamten Szene, einen Weg zurück zur Normalität zu finden.

„Das Theater ist ein Ort der Begegnung – hier ist es besonders wichtig, nicht leichtsinnig die Gesundheit der Darsteller und Besucher aufs Spiel zu setzen“, heißt es weiter. Die Covid-19-Impfung minimiere die Infektionsgefahr enorm. „Wenn die Impfquote steigt, erhöht sich die Chance auf zahlreiche, ausgelassene Theater- und Konzertbesuche mit großem Orchester vor voll besetzten Zuschauerreihen ohne Ängste und ohne ernsthafte Gefahren.“

Für ein gesundes Miteinander

Einzelne Theatermitarbeiter und Theatermitarbeiterinnen betonen bei dieser Aktion ihre Überzeugung, sich impfen zu lassen, mit ihrem Foto-Porträt und einem Zitat. Diese Aktion solle aber nicht nur „das Theaterleben vorantreiben“, sondern für ein gesundes Miteinander plädieren, erklärt das Theater.

Die Impfung schütze nicht nur das eigene Immunsystem, sondern auch das der Menschen um einen herum. So argumentiert die Tänzerin Nora Paneva: „Ich bin geimpft, weil ich meine Liebsten schützen möchte.“

Nora Paneva ist eines von vielen Gesichtern der Kampagne. Mit dabei: Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt, Schauspielerin Christel Mayr, Schauspieler Markus Hottgenroth, Chefdramaturg Christian Katzschmann, Dramaturg Benjamin Künzel, Schauspieldirektor Jasper Brandis, Sängerin Maria Rosendorfsky, Sänger Markus Francke. Gaëtan Chailly – bekannt als Choreograf am Theater Ulm – hat die Ensemblemitglieder fotografiert.