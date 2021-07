Mitarbeiter gehen mit gutem Beispiel voran: Fast gesamte Uniklinik-Belegschaft geimpft

Mit der 5348sten Corona-Impfung endete am 30. Juni die Impfkampagne für alle Mitarbeiter am Universitätsklinikum Ulm (UKU). Die Impfbereitschaft der Beschäftigten sei dabei überdurchschnittlich hoch gewesen: 86 Prozent haben ihre Zweitimpfung erhalten. Seit Ende Dezember 2020 hatten die rund 6000 Mitarbeiter die Möglichkeit, sich freiwillig gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen.

Kaisers: Ein Beleg für das große Vertrauen in die Wissenschaft

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Beschäftigte unser Impfangebot angenommen haben. Die Corona-Impfung bietet unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den größtmöglichen Schutz und trägt darüber hinaus zur Patientensicherheit bei“, sagt Professor Dr. Udo X. Kaisers, Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums. „Die Impfquote ist ein Beleg für das große Vertrauen, das unsere Mitarbeiter in die Wissenschaft haben und ein positives Beispiel für den Gemeinschaftssinn am UKU im Kampf gegen das Coronavirus. Die interne Impfkampagne ist ein voller Erfolg.“

Hinter der erfolgreichen Aktion steckten ein „ausgefeiltes Konzept“ und eine enorme Teamleistung. Von der Bereitstellung und Aufbereitung der Impfdosen, der Verabreichung und Dokumentation, über die technische Infrastruktur und Organisation hätten sich viele Mitarbeiter über Monate engagiert, um ihren Kollegen eine Impfung zu ermöglichen. „Ich möchte mich an dieser Stelle für die hervorragende Leistung und exzellente Zusammenarbeit des gesamten Impf-Teams sowie den Kollegen der Apotheke und des Zentrums für Information und Kommunikation ganz herzlich bedanken“, so Udo X. Kaisers.

Impfung zunächst nur für Mitarbeiter mit höchster Priorität

Für die Mitarbeiterimpfung wurde Ende 2020 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Ablauf der Impfkampagne organisierte. „Zum Impfstart am UKU konnten wir zunächst nur Mitarbeitern mit höchster Priorität eine Impfung anbieten, also etwa den Personen, die auf den Covid-Stationen und in der Notaufnahme tätig sind. Als im Laufe des Jahres dann mehr Impfstoff zur Verfügung stand und der Kreis der Impfberechtigten erweitert wurde, konnten wir recht schnell allen Mitarbeitern ein Impfangebot machen. Es freut mich, dass sich so viele für eine Impfung entschieden haben“, resümiert Professor Ernst Pfenninger, Koordinator der Arbeitsgruppe In-house-Impfung am Universitätsklinikum.

Im Juli gibt es noch ein paar letzte Zweitimpfungen, Erstimpfungen finden am UKU nicht mehr statt. Wer sich als Mitarbeiter künftig impfen lassen möchte, kann sich an eines der Impfzentren in der Region oder den Hausarzt wenden.

Internes Impfzentrum eingerichtet

Alle Klinik-Mitarbeiterinnen, die sich am UKU impfen lassen wollten, hatten mehrere Möglichkeiten, den ersehnten Piks zu erhalten. Für die Beschäftigten im klinischen Bereich wurden die Impfungen am UKU dezentral über die einzelnen Bereiche und Stationen durch festgelegte Impfärzte durchgeführt. Ergänzend dazu wurde ein internes Impfzentrum eingerichtet, in dem alle Mitarbeiter online einen Termin vereinbaren konnten. Zusätzlich wurde an zwei Wochenenden im März und Mai eine zentrale großangelegte Impfaktion im Impfzentrum Ulm in der Messe Ulm durchgeführt. Dafür stellte das IZU eine an diesen Tagen ungenutzte Halle zur Verfügung.