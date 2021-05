Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm ausgeraubt

Ein Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm ist am Dienstag in einer Tiefgarage am Petrusplatz bedroht und ausgeraubt worden. Jetzt hofft die Polizei mit einer Beschreibung des Täters auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Demnach fand der Raub gegen 8.10 Uhr in der Tiefgarage am Petrusplatz statt. Der bisher unbekannte männliche Täter bedrohte den Stadt-Mitarbeiter mit einem Teleskopschlagstock und entriss ihm einen roten Geldbeutel mit der Aufschrift „Markt“. Im Geldbeutel befanden sich die Standgebühren des Neu-Ulmer Wochenmarktes in Höhe von circa 270 Euro. Der Mitarbeiter wurde zu Boden gestoßen, blieb jedoch unverletzt.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte den Mann folgendermaßen beschreiben: männlich, 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, schlanke, athletische Figur, braune kurze Haare, gebrochene deutsche Sprache, bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeanshose und einer gräulichen Jacke. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. In diesem Zusammenhang wird um Zeugenhinweise gebeten. Sachdienliche Informationen zu Tat oder Täter an die Polizei, Telefon 0731 / 8013-0.