Mit uns zur Kulturnacht: Wir verlosen 30 mal zwei Eintrittsbändel!

Am Samstag, 17. September, steigt in Ulm und Neu-Ulm wieder die Kulturnacht. Es ist die 22. Auflage. Im Programm finden sich 121 Veranstaltungen an mehr als 100 Orten.

Der Vorverkauf für die Tickets läuft bereits (zehn Euro, ermäßigt acht), die Eintrittsbänder sind in der Tourist-Information im Ulmer Stadthaus erhältlich. Die Veranstalter hoffen, dass viele das Angebot nutzen, um so unnötige Warteschlangen an den Abendkassen zu vermeiden.

Kostenlos geht es für die Gewinner unserer Verlosung zur Kulturnacht. Wir verlosen 30 mal zwei Eintrittsbändel.

So geht’s: Interessierte schicken bis Sonntag, 11. September, eine Mail an mitmachen@schwaebische.de (mit Name, Adresse und „Kulturnacht“ in der Betreffzeile). Die Gewinner erhalten die Bändel dann ab Montag mit der Post.

Hinweise zum Datenschutz auf www.schwaebische.de/datenschutz

Viel Glück!