Mit Schminke trotzen sie dem Krebs

Um kurz nach halb fünf erklärt Maureen Wachter, wie wichtig Haarwäsche ist. „Haarwäsche?“, fragt eine Frau und fasst sich auf den kahlen Kopf. Lachen füllt den Raum „Donau“ im dritten Stock der Universitätsfrauenklinik. Maureen Wachter lacht mit.

Die 41-Jährige, kniehohe Stiefel, schwarze Hose, Bluse und Blazer in Rosa-Tönen, betreibt ein Kosmetikstudio in Gundelfingen (Kreis Dillingen) und bringt Krebspatientinnen ehrenamtlich bei, wie sie sich schminken können.

So wie an diesem Nachmittag in der Frauenklinik auf dem Ulmer Michelsberg. Neun Frauen sind gekommen. Wer sie sind, wie sie heißen und wie sie aussehen, soll geheim bleiben. Auch das Bild zeigt Teilnehmerinnen eines anderen Kurses. Die Frauen tragen Mützen und Kopftücher, zwei haben Perücken auf. Eine sagt: „Manche haben das gar nicht mitbekommen, dass ich Krebs habe.“

Drei Mal im Jahr finden Kosmetikkurse statt

Drei Mal im Jahr veranstaltet die Interdisziplinäre Onkologische Ambulanz der Frauenklinik Kosmetikkurse für Krebspatientinnen, es ist ein Angebot der Stiftung DKMS Life. Die Organisation mit Sitz in Köln will krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut schenken. Das soll die Heilung unterstützen.

Eine Lidschatten-Palette mit vielen Farben ist auch Teil des Kosmetik-Beutels von DKMS Life. (Foto: dpa / Andreas Arnold)

Zum Programm der Stiftung zählen Kurse für erwachsene Frauen und für Jugendliche sowie Seminare, die sich um den Umgang mit Haarausfall und Haarersatz drehen. Die Kosmetiktaschen, die an diesem Nachmittag in Ulm ausliegen, haben einen Wert von rund 150 Euro. Unternehmen aus der Kosmetikbranche haben die Produkte gespendet.

Wie aus einem Geschenkkorb nehmen die Frauen die Tuben, Flaschen und Dosen aus dem grauen Kunststoffbeutel. Lippenstift, Lidschatten, Wimperntusche, Kayal, Sonnenlotion, Gesichtscreme. „Ein bisschen schade, dass wir keinen Pinsel haben“, bedauert Wachter. Watte-Pads, Wattestäbchen und Finger müssen aushelfen.

Ich hab’ mich noch nie geschminkt, mein Mann will das nicht.

Manche der Frauen in Ulm tun sich schwer mit den Produkten. Eine trägt den Lidschatten viel zu dick auf. „Ich hab’ mich noch nie geschminkt, mein Mann will das nicht“, sagt sie. Eine andere lässt sich lieber direkt von Maureen Wachter helfen. „Viel zu grell. Ich sehe ja aus wie in der Geisterbahn“, sagt eine dritte, als sie in den Kosmetikspiegel schaut.

Den Frauen geht es nicht darum, sich bunt und auffällig aufzupeppen. Sie wollen natürlich aussehen und gesund. Maureen Wachter, die Kosmetikerin, hat schon eine ganze Reihe solcher Seminare gegeben. Diese Motivation, das ist ihre Erfahrung, ist immer gleich.

Offener und ehrlicher Umgang miteinander

Es ist nicht der einzige Grund. Eine Patientin, die aus Geislingen zur Chemotherapie nach Ulm fährt, sagt: „Zuhause will ich meinen Mann nicht belasten. Hier kann ich offen und ehrlich damit umgehen und mich austauschen.“ Die Gespräche drehen sich zwar auch um die Farben und um Schminktechniken.

Habt ihr alle Brustkrebs?

Doch ganz oft geht es um die Krankheit selbst. „Habt ihr alle Brustkrebs?“, fragt eine, bevor es losgeht. „Wann sind bei euch die Haare ausgefallen?“, will eine andere wissen. Es ist ein sachlicher Austausch. Diese Chemotherapie ist besonders anstrengend, jene Pflanzensamen helfen gegen taube Finger, in solchen Situationen ist Wärme angenehm, so lange dauert es, bis die Kasse das Krankengeld überweist.

Maureen Wachter, Kosmetikerin für Krebspatientinnen. (Foto: Anna Mardo)

Am Kopfende des Tisches im Raum „Donau“ steht Maureen Wachter und erklärt. Erst die Gesichtsreinigung, dann Augen, Wimpern und Brauen. Wer will, kann Rouge auftragen. Und dann erklärt Wachter, warum ein Shampoo auch für Frauen wichtig ist, denen die Haare ausgefallen sind. „Das pflegt die Kopfhaut“, sagt sie.

Wer keine Augenbrauen mehr hat, kann sie nachzeichnen. „Probieren Sie mal den Ton aus“, sagt die Kosmetikerin zu einer jungen Frau und zeigt auf einen Grauton, der eigentlich als Lidschatten gedacht ist. Die Teilnehmerin tippt mit dem Finger in das runde Schälchen der Palette und zieht einen Bogen über ihrem rechten Auge. „Nicht schlecht“, sagt sie und lächelt breit in den Kosmetikspiegel.

Wir gehen alle mit einem Strahlen nach Hause.

Mit kleinen Tipps und Tricks umrundet Wachter den Tisch. „Es ist etwas anderes, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue“, schwärmt die Geislingerin und lächelt. „Wir gehen alle mit einem Strahlen nach Hause.“ Ende November hat sie die Diagnose bekommen: Brustkrebs, eine aggressive Art. Noch im Sommer bei der Vorsorge war den Ärzten nichts aufgefallen. „Es ist toll, dass es mir heute gut ging. Ich habe mich unglaublich darauf gefreut“, erzählt sie.

Manche Teilnehmerinnen müssen dagegen kurzfristig passen. Direkt nach einer Chemotherapie geht es ihnen nicht gut genug. Die Krankenschwestern der Interdisziplinären Onkologischen Ambulanz telefonieren die Teilnehmerliste am Tag vor den Seminaren noch einmal ab. Wenn jemand absagt, kann eine Frau von der Warteliste nachrücken.

Zum Abschluss: Accessoires. „Große Ohrringe. Ein zweites Tuch, um das Kopftuch gewickelt, vielleicht eine Brosche. Sonnenbrillen natürlich“, zählt Wachter auf. „Mit Accessoires kann man viel machen.“ Dann sagt sie: „Vielen Dank, es hat mega Spaß gemacht.“ Die Frauen klatschen, lange und laut. Aber gehen will keine. Der Kurs ist zu Ende, der Austausch nicht. Bis eine Krankenschwester zum Aufräumen kommt.