Mit Naturheilkunde gegen Osteoporose

Was hilft gegen Osteoporose? Der Naturheilverein Ulm/Neu-Ulm e.V. will Antworten geben und sich mit an Naturheilkunde Interessierten über die Möglichkeiten, die die Naturheilkunde bietet austauschen. Richtige Ernährung mit mehr Kalzium plus Vitamin D3 und mehr Bewegung regen den Stoffwechsel an – die Knochen bleiben fest und stark, heißt es in einer Medienmitteilung. Kalziumräuber seien mehr Alkohol und täglich über fünf Tassen Kaffee, sowieChips und Salzgebäck, aber auch Spinat, Mangold und Rhabarber. Käse, Seefisch, Brokkoli und Mineralwasser mit hohem Calziumwert hingegen wirken dem Knochenschwund entgegen. Die Leitung der Veranstaltung liegt in Händen Gisela Fritz, Heilpraktikerin und zweite Vorsitzende der Vereins. Termine sind jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Die Veranstaltungen finden in Präsenz statt. Nächster Termin ist am 1. Juni. Weitere Treffen finden dann am 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober, 9. November und am 7. Dezember statt. Die Teilnehme ist kostenfrei. Die Veranstalter bitten aber um Spenden. Ort ist der Naturheilverein Ulm/Neu-Ulm, Söflinger Straße 210, in Ulm.